Sevgili Yengeç, Başak Yeni Ayı’nın ardından bir süredir ertelediğin telefon, randevu veya resmi bir işi bugün aradan çıkarabilirsin. Özellikle bir kurumdan bilgi bekliyorsan sana dönüş yapılmasını beklemek yerine kendin arayıp hangi aşamada olduğunu öğren, hem kendini de hatırlatmış olursun.

Para tarafında düzenli ödemeler öne çıkıyor. Özellikle telefon uygulamalarını gözden geçirirsen bütçen rahatlayabilir. Açıklamasını bulamadığın bir kalem varsa müşteri hizmetlerini aramak bugünün işi olsun.

Peki ya aşk? Ay Terazi’ye geçerken evdeki düzeniniz ilişkinin konusu olabilir. İlişkin varsa birlikte yaşadığın kişiyle ev işi, misafir veya hafta sonu programı konusunda “Sen yaparsın sanmıştım” denilen bir durum çıkabilir; işi kimin üstleneceğini konuşup çok uzatmadan kapatmalısınız. Bekarsan yakın çevrenden tanıdığın biri seni o arkadaşın vesilesiyle buluşmaya çağırabilir; yeni bir ilişkiye hazır hissetmeyebilirsin ama yine de bir şansı hak ediyor gibi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…