Sevgili Yengeç, Ay’ın Başak’a geçmesiyle telefonlar, yazışmalar ve kısa görüşmeler açısından hareketli bir öğleden sonra yaşayabilirsin. Bir iş arkadaşından gelecek bilgi planını değiştirmeni gerektirebilir; Merkür-Neptün etkisi nedeniyle mesajı hızlı okuyup tarih, saat ya da adres gibi bir ayrıntıyı kaçırmamaya çalış.

Maddi konularda kardeşin ya da yakın bir akraban için küçük bir ödeme yapman gerekebilir. Onun adına alınacak bir ürün ya da son dakika çıkan bir ihtiyaç bütçende büyük bir açık yaratmasa da planında olmayan bir kalem oluşturabilir.

Aşk hayatında ilişkin varsa gün içinde partnerinle daha fazla haberleşebilirsiniz ancak her kısa cevabın altında başka bir anlam aramamak önemli. Bekarsan tesadüfi bir karşılaşma ya da ortak bir tanıdık üzerinden yeni biriyle iletişim kurabilir, sohbetin zamanla flörte dönüştüğünü fark edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…