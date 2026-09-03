Sevgili Yengeç, Son Dördün bir süredir tek başına uğraştığın bir işi artık paylaşman gerektiğini gösterebilir. İş yerinde başkasının yetiştiremediği görevleri sürekli sen tamamlıyorsan ya da senden beklenenden fazlasını üstleniyorsan yardım istemekten çekinmemelisin. Mars hala burcunda ilerlerken bütün işleri kendin halletmeye çalışmak günün sonunda seni gereksiz yere yorabilir.

Maddi konularda yaklaşan bir borç ya da yüksek bir fatura kafanı kurcalıyorsa ödeme tarihlerini tekrar kontrol etmelisin. Taksitlendirme ya da ödeme tarihini değiştirme imkanı varsa bütçeni zorlamadan çözebilirsin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, bir süredir söylemediğin bir şey varsa partnerinin anlamasını beklemek yerine kendin anlatmalısın. Bekar bir Yengeç burcu isen, geçmişten birini hala özleyip özlemediğini düşünürken kişiyi mi yoksa o dönemi mi özlediğini ayırt edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…