article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Yengeç Burcu chevron-right-grey Ekim Yengeç Burcu Aylık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
Ekim 2026, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gökyüzü Ekim ayında bir hayli hareketli! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları Ekim ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Ekim ayı nasıl geçecek? Bu ay Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu aylık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu ay ev ile iş arasındaki dengeyi kurman gerekiyor. Ev ve aile alanında gerçekleşen Terazi Yeniayı yüzünden evden çalışma düzeni, bir taşınma planı ya da aile şirketiyle ilgili bir konu kariyerini doğrudan etkileyebilir. İlk günlerde Satürn'ün Güneş'e karşıt durması yöneticinle bir anlaşmazlık getirebilir. İş yükünün adaletsiz dağıldığını düşünüyorsan bunu sakin bir dille anlat. Ay ortasında Satürn'le uyum yakalayan Mars, kariyer hedeflerinde somut bir adım atman için destek veriyor.

Maddi olarak bu ayın şanslı burçlarından birisin. Jüpiter ile Mars, Aslan burcunda kazanç alanında yan yana ilerliyor. Ek bir gelir kapısı, zam ya da beklemediğin bir ödeme gündeme gelebilir. Ancak Mars harcama isteğini de artırıyor, gelen parayı hemen harcamamaya çalış. Dolunay ay sonunda Boğa burcunda, arkadaşlık alanında gerçekleşecek; çevrenden gelen bir iş fırsatı ya da ortak bir birikim planı bu sayede netleşebilir.

Gelelim aşka. Akrep burcunda geri giden Venüs romantizm alanında ilerliyor ve eski duyguları yeniden canlandırıyor. İlişkindeysen ilk tanıştığınız günleri hatırlatan bir anı aranızdaki tutkuyu yeniden alevlendirebilir. Ama geçmişte yaşanmış bir kıskançlık meselesi de yüzeye çıkabilir. Bekar Yengeçler için bu ayın en olası senaryosu eski bir flörtün geri dönüşü. Merkür'ün geri hareketi son günlerde başladığı için gelen mesajlara hemen cevap vermek yerine biraz beklemek sana zaman kazandırır.

Gelecek ay görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Yengeç Burcu Yorumu

Haftalık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Yengeç Burcu Yorumu

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Bu Ay Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Yengeç burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu ay duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın