Sevgili Yengeç, bu ay ev ile iş arasındaki dengeyi kurman gerekiyor. Ev ve aile alanında gerçekleşen Terazi Yeniayı yüzünden evden çalışma düzeni, bir taşınma planı ya da aile şirketiyle ilgili bir konu kariyerini doğrudan etkileyebilir. İlk günlerde Satürn'ün Güneş'e karşıt durması yöneticinle bir anlaşmazlık getirebilir. İş yükünün adaletsiz dağıldığını düşünüyorsan bunu sakin bir dille anlat. Ay ortasında Satürn'le uyum yakalayan Mars, kariyer hedeflerinde somut bir adım atman için destek veriyor.

Maddi olarak bu ayın şanslı burçlarından birisin. Jüpiter ile Mars, Aslan burcunda kazanç alanında yan yana ilerliyor. Ek bir gelir kapısı, zam ya da beklemediğin bir ödeme gündeme gelebilir. Ancak Mars harcama isteğini de artırıyor, gelen parayı hemen harcamamaya çalış. Dolunay ay sonunda Boğa burcunda, arkadaşlık alanında gerçekleşecek; çevrenden gelen bir iş fırsatı ya da ortak bir birikim planı bu sayede netleşebilir.

Gelelim aşka. Akrep burcunda geri giden Venüs romantizm alanında ilerliyor ve eski duyguları yeniden canlandırıyor. İlişkindeysen ilk tanıştığınız günleri hatırlatan bir anı aranızdaki tutkuyu yeniden alevlendirebilir. Ama geçmişte yaşanmış bir kıskançlık meselesi de yüzeye çıkabilir. Bekar Yengeçler için bu ayın en olası senaryosu eski bir flörtün geri dönüşü. Merkür'ün geri hareketi son günlerde başladığı için gelen mesajlara hemen cevap vermek yerine biraz beklemek sana zaman kazandırır.

Gelecek ay görüşmek üzere sevgiyle kal…