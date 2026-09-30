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Yengeç Burcu right-white
Ekim 2026, Aylık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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Ekim ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden Yengeç ve yükselen Yengeç burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Ekim ayında Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Kazanç alanında yan yana duran Mars ve Jüpiter seni bu ayın maddi açıdan en şanslı burçlarından biri yapıyor. Zam, prim, ek bir iş ya da hiç ummadığın bir ödeme kapını çalabilir. Uzun zamandır aklında olan bir yeteneği paraya dönüştürmek için de uygun bir dönem; el işi, yemek ya da danışmanlık gibi bir yan uğraş gelir kapısına dönüşebilir. Yine de Mars'ın harcama iştahını kabarttığını unutma; gelen paranın bir kısmını hemen bir kenara ayırırsan ay sonunda rahat edersin. Ev alanındaki Terazi Yeniayı kira, ev eşyası ya da aile bütçesiyle ilgili yeni bir düzen kurmanı isteyebilir. Arkadaş çevrenden gelen bir iş fikri ya da birlikte para biriktirme planı ise ay sonundaki Dolunayla birlikte netlik kazanacak.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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