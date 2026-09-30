Kazanç alanında yan yana duran Mars ve Jüpiter seni bu ayın maddi açıdan en şanslı burçlarından biri yapıyor. Zam, prim, ek bir iş ya da hiç ummadığın bir ödeme kapını çalabilir. Uzun zamandır aklında olan bir yeteneği paraya dönüştürmek için de uygun bir dönem; el işi, yemek ya da danışmanlık gibi bir yan uğraş gelir kapısına dönüşebilir. Yine de Mars'ın harcama iştahını kabarttığını unutma; gelen paranın bir kısmını hemen bir kenara ayırırsan ay sonunda rahat edersin. Ev alanındaki Terazi Yeniayı kira, ev eşyası ya da aile bütçesiyle ilgili yeni bir düzen kurmanı isteyebilir. Arkadaş çevrenden gelen bir iş fikri ya da birlikte para biriktirme planı ise ay sonundaki Dolunayla birlikte netlik kazanacak.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…