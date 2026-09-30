Sevgili Yengeç, romantizm alanında geri hareket eden Venüs bu ay seni eski günlere götürüyor. İlk buluşmanızın yapıldığı yer, ortak bir şarkı ya da eski bir fotoğraf partnerinle aranızdaki tutkuyu yeniden ateşleyebilir. Bu nostaljiyi bir akşam yemeğine ya da ilk tatilinizin yapıldığı yere yapacağınız kısa bir kaçamağa dönüştürebilirsin. Öte yandan kapandığını sandığın bir kıskançlık konusu da gündeme gelebilir. Böyle bir anda geçmişin hesabını sormak yerine şu an neye ihtiyaç duyduğunu anlat. Ev içindeki sorumluluklar ay başında ağırlaşabilir; bu yükün romantizmi gölgelemesine izin verme.

Bekar Yengeçler için bu ay en güçlü ihtimal, eskiden flört ettiğin birinin geri dönmesi. Yarım kalmış o hikaye bu kez daha olgun bir şekilde önüne gelebilir. Ancak aradan geçen zamanda ikinizin de değiştiğini unutma ve hemen eski duygulara kapılma. Merkür'ün son günlerde geri gitmeye başlamasıyla birlikte gelen mesajlara hemen yanıt vermek yerine biraz düşünmek sana iyi gelir. Ayın kapanışında arkadaş çevrende yapılacak buluşmalar da yeni tanışmalar için kapı aralayabilir.

Gelecek ay görüşmek üzere aşkla kal…