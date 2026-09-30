article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Yengeç Burcu chevron-right-grey Ekim Yengeç Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
Ekim 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Ekim ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Yengeç ve yükselen Yengeç burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Ekim ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Ekim ayına özel aylık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, romantizm alanında geri hareket eden Venüs bu ay seni eski günlere götürüyor. İlk buluşmanızın yapıldığı yer, ortak bir şarkı ya da eski bir fotoğraf partnerinle aranızdaki tutkuyu yeniden ateşleyebilir. Bu nostaljiyi bir akşam yemeğine ya da ilk tatilinizin yapıldığı yere yapacağınız kısa bir kaçamağa dönüştürebilirsin. Öte yandan kapandığını sandığın bir kıskançlık konusu da gündeme gelebilir. Böyle bir anda geçmişin hesabını sormak yerine şu an neye ihtiyaç duyduğunu anlat. Ev içindeki sorumluluklar ay başında ağırlaşabilir; bu yükün romantizmi gölgelemesine izin verme.

Bekar Yengeçler için bu ay en güçlü ihtimal, eskiden flört ettiğin birinin geri dönmesi. Yarım kalmış o hikaye bu kez daha olgun bir şekilde önüne gelebilir. Ancak aradan geçen zamanda ikinizin de değiştiğini unutma ve hemen eski duygulara kapılma. Merkür'ün son günlerde geri gitmeye başlamasıyla birlikte gelen mesajlara hemen yanıt vermek yerine biraz düşünmek sana iyi gelir. Ayın kapanışında arkadaş çevrende yapılacak buluşmalar da yeni tanışmalar için kapı aralayabilir.

Gelecek ay görüşmek üzere aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Yengeç Burcu Yorumu

Haftalık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Yengeç Burcu Yorumu

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Ay Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Yengeç burcu için sağlık açısından nasıl bir ay olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın