Yoğun iletişim trafiği ve ertelediğin işleri toparlama çabası ayın ilk yarısında zihinsel yorgunluk yaratabilir; bu yüzden planlı hareket etmek ve zihnini dinlendirmek sana çok iyi gelecek. 23 Eylül sonbahar ekinoksuyla birlikte evinde huzurlu bir ortam yaratmak, duygusal olarak köklenmek ve ailevi destek almak ruh sağlığını güçlendirecek. Ay sonundaki yüksek tempolu Dolunay enerjisini ise baş ağrılarına ve stres kaynaklı kas gerginliklerine dikkat ederek yönetmelisin.