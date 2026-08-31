Ayın ilk yarısında Başak Yeniayı ile sözleşmeler, eğitimler ve planlı projeler kariyerine ivme kazandıracak. Ancak asıl büyük kırılma 26 Eylül’de haritanın zirvesinde gerçekleşecek Koç Dolunayı ile yaşanacak! Kariyerinde uzun süredir emek verdiğin bir projenin meyvesini toplayabilir, terfi alabilir ya da artık seni tatmin etmeyen bir iş hedefini geride bırakıp kendi bireysel liderliğini ortaya koyacağın cesur bir kararla finansal yol haritanı netleştirebilirsin.