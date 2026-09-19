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Yengeç Burcu right-white
20 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 20 Eylül Pazar gününüz nasıl geçecek? 20 Eylül Pazar günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün karşı burcun Oğlak'taki Ay ile Jüpiter-Uranüs açısı arasında bir denge kurman gerekiyor; iş yerinde ortaya çıkan sıra dışı bir fikri desteklemek ile güvenli, bilinen yolda kalmak arasında seçim yapabilirsin. İkisini birleştiren orta bir yol bulman bugün en akıllıca hareket.

Bildiğin yöntemin dışında bir gelir kapısı gözüne çarpabilir ama güvenli, alışık olduğun yoldan tamamen vazgeçmek yerine ikisini bir arada yürütmen bugün seni daha rahat hissettirecek.

Güvenlik ihtiyacınla partnerinden gelen sıra dışı bir isteği dengelemeye çalışabilirsin bugün; küçük bir uzlaşma ikinizi de mutlu edecek. Bekar Yengeçler, alışık olmadığı biriyle tanışıp önce temkinli davransa da, zamanla bu kişinin güven verdiğini fark edebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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