Sevgili Yengeç, bugün Ay'ın kendi burcunuzla uyumlu Akrep'te ilerlemesi ve Merkür-Plüton gerilimi duygularınızı yoğunlaştırıyor. Kariyer tarafında bir iş arkadaşınızın gerçek niyetini sezgisel olarak fark edebilir, buna göre temkinli davranabilirsiniz.

Para konusunda güvenlik ihtiyacınız bugün ağır basıyor; harcama yapmadan önce 'gerçekten gerekli mi' sorusunu sormanız sizi rahatlatacak.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Yengeçler partnerinden bugün her zamankinden fazla yakınlık bekleyebilir; bu ihtiyacı açıkça dile getirmek içe atmaktan daha işe yarayacak. Bekar Yengeçler ise geçmişte kalması gereken bir bağın hatırasıyla boğuşabilir; bugünün fırsatına odaklanmak size iyi gelecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…