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Yengeç Burcu right-white
13 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.09.2026 - 18:16
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 13 Eylül Pazar gününüz nasıl geçecek? 13 Eylül Pazar günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün gökyüzünün en hassas noktasında sen varsın. Terazi Ay'ı evin ve ailen evinde ilerlerken burcundaki Mars'la kurduğu kare, seni erken saatlerden itibaren tetikte tutabilir. Evde birikmiş bir mesele ya da kimsenin adını koymadığı bir gerginlik bugün yüzeye çıkabilir. Sesini yükseltmeden konuşursan, aylardır dönüp duran bir konuyu bugün bitirebilirsin.

Maddi tarafta bugün keyfine düşkün olacaksın. Kendini iyi hissetmek için yapacağın bir harcama yanlış değil, yeter ki evle ilgili bir ödemenin önüne geçmesin. Önce zorunlu olanı kapat, kalanla kendini şımart.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcuysan, partnerinden bugün anlayış değil destek bekliyorsun. Ne istediğini açıkça söylemen, karşındakinin tahmin etmesini beklemekten çok daha hızlı sonuç verecek. Bekar bir Yengeç burcuysan, aile çevrenden ya da eski bir dostluktan doğacak bir yakınlık seni şaşırtabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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