Sevgili Yengeç, bugün gökyüzünün en hassas noktasında sen varsın. Terazi Ay'ı evin ve ailen evinde ilerlerken burcundaki Mars'la kurduğu kare, seni erken saatlerden itibaren tetikte tutabilir. Evde birikmiş bir mesele ya da kimsenin adını koymadığı bir gerginlik bugün yüzeye çıkabilir. Sesini yükseltmeden konuşursan, aylardır dönüp duran bir konuyu bugün bitirebilirsin.

Maddi tarafta bugün keyfine düşkün olacaksın. Kendini iyi hissetmek için yapacağın bir harcama yanlış değil, yeter ki evle ilgili bir ödemenin önüne geçmesin. Önce zorunlu olanı kapat, kalanla kendini şımart.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcuysan, partnerinden bugün anlayış değil destek bekliyorsun. Ne istediğini açıkça söylemen, karşındakinin tahmin etmesini beklemekten çok daha hızlı sonuç verecek. Bekar bir Yengeç burcuysan, aile çevrenden ya da eski bir dostluktan doğacak bir yakınlık seni şaşırtabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…