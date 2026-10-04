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Yengeç Burcu right-white
5 - 11 Ekim 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 5 Ekim - 11 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 5 Ekim - 11 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, ev ve aile konuları bu hafta seni her zamankinden fazla meşgul edecek. Hafta sonuna yaklaşırken evinle ilgili bir kararı, belki bir taşınmayı, dekorasyonu ya da aile içi bir planı netleştirme isteği duyacaksın; Terazi Yeniayı bu isteği güçlendiriyor. Mars'ın Uranüs'le kurduğu uyumlu açı haftanın ortasında beklenmedik bir ev işini hızlandırabilir. İş yerinde ise sabırlı tavrın yöneticin tarafından fark edilebilir.

Maddi olarak ev harcamaları ön plana çıkıyor, Mars'ın Aslan'daki konumu da küçük ama sık harcamalara yol açabilir. Önce listeni yap, sonra alışverişe çık. Duygusal harcamalar, özellikle hediyeler ve dışarıda yenen yemekler, retrodaki Venüs yüzünden artabilir; bunlara sınır koymak bütçeni korur.

Peki ya aşk? Geri hareketteki Venüs geçmişte bıraktığın birini ya da çözülmemiş bir konuyu kapına getirebilir. İlişkin varsa haftanın başında yaşanan küçük bir kırgınlığı hafta sonuna kalmadan konuşmak seni rahatlatır. Bekarsan eski bir aşk bir mesajla ya da bir rüyayla aklına gelebilir, ama yeni biriyle tanışmayı da ertelemene gerek yok.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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