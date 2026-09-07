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Yengeç Burcu right-white
8 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 8 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? 8 Eylül Salı günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay ile Jüpiter’in Aslan burcundaki kavuşumu bugün emeğinin karşılığını daha fazla sorgulamana neden olabilir. Yaptığın iş ile aldığın sorumluluğun dengeli olmadığını düşünüyorsan yöneticinle yeni görev dağılımını konuşabilirsin. Satürn’ün desteği, duygusal çıkış yapmak yerine somut örneklerle konuşmanı kolaylaştıracak.

Maddi konularda bugün hesabına para girmesinden çok, bir başkasına vereceğin para gündemde olabilir. Aile içinde ortak alınan bir şeyin payı, bir arkadaşına verdiğin borç ya da birlikte yapılan bir masraf tekrar hatırlatılabilir; kimin ne kadar ödeyeceğini netleştirmek iyi olur.

Aşk hayatında ilişkin varsa partnerinle ev ya da aile düzeniyle ilgili bir karar konuşabilirsiniz. Kimin hangi sorumluluğu üstleneceğini belirlemek, küçük gerginlikleri büyümeden çözer. Bekarsan sana karşı korumacı ve düşünceli davranan biri ilgini çekebilir. Uzun zamandır yalnızsan ve duygularını korumak istiyorsan haklısın ancak bir şans vermekten de zarar gelmeyeceğini unutma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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