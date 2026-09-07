Sevgili Yengeç, Ay ile Jüpiter’in Aslan burcundaki kavuşumu bugün emeğinin karşılığını daha fazla sorgulamana neden olabilir. Yaptığın iş ile aldığın sorumluluğun dengeli olmadığını düşünüyorsan yöneticinle yeni görev dağılımını konuşabilirsin. Satürn’ün desteği, duygusal çıkış yapmak yerine somut örneklerle konuşmanı kolaylaştıracak.

Maddi konularda bugün hesabına para girmesinden çok, bir başkasına vereceğin para gündemde olabilir. Aile içinde ortak alınan bir şeyin payı, bir arkadaşına verdiğin borç ya da birlikte yapılan bir masraf tekrar hatırlatılabilir; kimin ne kadar ödeyeceğini netleştirmek iyi olur.

Aşk hayatında ilişkin varsa partnerinle ev ya da aile düzeniyle ilgili bir karar konuşabilirsiniz. Kimin hangi sorumluluğu üstleneceğini belirlemek, küçük gerginlikleri büyümeden çözer. Bekarsan sana karşı korumacı ve düşünceli davranan biri ilgini çekebilir. Uzun zamandır yalnızsan ve duygularını korumak istiyorsan haklısın ancak bir şans vermekten de zarar gelmeyeceğini unutma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…