Sevgili Yengeç, Ay’ın burcundaki yolculuğu günün ilk bölümünde seni daha görünür kılıyor. Merkür ile kurduğu destekleyici açı sayesinde özellikle bir görüşmede kendini anlatmak, fikrini savunmak ya da yöneticine yeni bir öneri sunmak daha kolay olabilir. Önemli bir konuşman varsa günün ilk yarısını değerlendirmek sana avantaj sağlayabilir.

Maddi konularda kişisel bakımına ilişkin planında olmayan bir ödeme çıkabilir. Kuaförde düşündüğünden farklı bir işlem yaptırman, kullandığın bakım ürününün bitmesi ya da randevuna eklenen bir uygulama nedeniyle ayırdığın tutarın üzerine çıkabilirsin; işlem başlamadan toplam tutarı öğrenmen kasada sürpriz yaşamanı önleyebilir.

Aşk hayatında Ay ile Venüs arasındaki kare, ilişkinde ilgi beklentisini yükseltebilir. Partnerinin yoğun olması ya da planladığın kadar zaman ayıramaması seni normalden fazla rahatsız edebilir; bunu küslüğe çevirmek yerine ne beklediğini açıkça söylemen daha iyi sonuç verebilir. Bekarsan gün içinde sana yaklaşan birinin ilgisini fark edebilirsin ancak ilk izlenimden çok sohbetin nasıl ilerlediğine bak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…