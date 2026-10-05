Yasin Kol'un İfadesinde İlginç Detaylar Yer Aldı: Borsada Kaybettiği Parayı da Açıkladı

Kol, hakemlik ve güvenlik görevlisi olarak kazandığı gelir dışında hayatı boyunca bu tutarda bir parası ve para trafiği olmadığını, söz konusu para transferinin kendisine ait olmadığını belirtti. Mahalleden tanıdığı Serkan Özlü'ye borç para istemesi üzerine para gönderdiğini, Özlü'nün aldığı parayı yaklaşık 1 ay sonra geri yolladığını ve onun nitelikli dolandırıcılık ile 7258 sayılı kanun kapsamında şüpheli olduğunu ifadesini verdiği sırada öğrendiğini anlatan Kol, avukatı Onur Tomak'a ilişkin transferlerin ise kendisine internetten hakaret edenlere açılan davalardan tahsil edilen tazminatlar olduğunu söyledi. Aktif hakemler Hüsnü Emre Çelimli ve Emrah Ünal ile maçlara birlikte gittikleri dönemlerde yemek hesabını tek kişinin ödeyip diğerlerinin bu kişiye para gönderdiğini de belirten Kol, borsadaki bir hisseye yaklaşık 8-9 ay önce 3 milyon 200 bin TL yatırım yaptığını, bu yatırımda ana paradan 2 milyon TL zararı bulunduğunu ve ev alırken ablasından, eniştesinden ve annesinden borç aldığını ifade etti. Kol ifadesinin devamında şunları kaydetti:

'Benim hayatım boyunca yasal veya yasa dışı bahis ile hiçbir zaman ilişkim olmamıştır. Herhangi bir platformda da hesabım bulunmamaktadır.'