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Yasin Kol'un İfadesinde İlginç Detaylar Yer Aldı: Borsada Kaybettiği Parayı da Açıkladı

Yasin Kol'un İfadesinde İlginç Detaylar Yer Aldı: Borsada Kaybettiği Parayı da Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.10.2026 - 17:26
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Süper Lig hakemi Yasin Kol, emniyet ve savcılıktaki işlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir yardımcı hakem de aynı süreçte hakimliğe gönderildi. Kol'un ifadesinde bahis, para transferleri ve çeşitli isimlerle ilişkisi hakkında dikkat çeken savunmalar yer aldı.

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Kol için tutuklama talep edildi.

Kol için tutuklama talep edildi.

Hakem Yasin Kol, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından emniyetteki işlemlerini tamamladı ve daha sonra savcılıkta ifade verdi. Savcılık işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Kol hakkında 'şike ve teşvik primi' suçundan tutuklama istendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel de emniyet ve savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'resmi belgede sahtecilik' suçundan tutuklama istemiyle hakimliğe gönderildi. Kol ile Erel'in tutuklanıp tutuklanmayacağı, nöbetçi sulh ceza hakimliğinin değerlendirmesinin ardından belli olacak.

Kol, bahis sitelerinde üyeliği olmadığını savundu.

Kol, bahis sitelerinde üyeliği olmadığını savundu.

Kol ifadesinde son 6 yıldır Süper Lig'de üst klasman hakemliği yaptığını, 15 yıldır da KTÜ'de özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belirtti. Nesine, Misli, Birebin, Oley, İddia, Bilyoner ve Tuttur sitelerinde ya da herhangi bir yasa dışı bahis sitesinde üyeliğinin bulunmadığını söyleyen Kol, Ferhat Gündoğdu'yu yalnızca MHK başkanı olarak tanıdığını, Ferdi Karadoruk ile yüz yüze hiç görüşmediğini ve yalnızca 2 ya da 3 kez telefonda konuştuklarını, Ahmet Şahin'i ise eski MHK başkan yardımcısı olarak bildiğini ve görevden ayrıldıktan sonra görüşmediklerini ifade etti. Eren Acar'ı eski hakem işlerinde çalışan kişi olarak tanıyan Kol, Acar'ın ifadesinde anlattığı hususlar hakkında bilgisi olmadığını, geçen sezon yönettiği Alanyaspor-Galatasaray maçı öncesinde ve sonrasında Facetime görüşmeleri yapıldığı yönündeki beyanın ise tamamen asılsız olduğunu söyleyerek kimsenin kendisine maçta nasıl davranacağı konusunda talimat vermediğini kaydetti. Hakemlerin farklı kişilerce yönetilen ekipler altında takip edildiği bir yapılanmaya tanık olmadığını belirten Kol, derbi ve kritik maçlardan yaklaşık 3 gün önce MHK başkanının maçı yönetecek hakeme hangi hakem kadrosuyla daha uyumlu çalışabileceğini sorduğunu, bu uygulamanın kendisine özel olmadığını ve yurt dışında da bu şekilde işlediğini, iyi anlaştığı hakem arkadaşlarını MHK başkanına sunup onun onayıyla maçları yönettiğini anlattı.

Kol, para transferlerini borç ilişkisiyle açıkladı.

Kol, para transferlerini borç ilişkisiyle açıkladı.

Kol, hakemlik ve güvenlik görevlisi olarak kazandığı gelir dışında hayatı boyunca bu tutarda bir parası ve para trafiği olmadığını, söz konusu para transferinin kendisine ait olmadığını belirtti. Mahalleden tanıdığı Serkan Özlü'ye borç para istemesi üzerine para gönderdiğini, Özlü'nün aldığı parayı yaklaşık 1 ay sonra geri yolladığını ve onun nitelikli dolandırıcılık ile 7258 sayılı kanun kapsamında şüpheli olduğunu ifadesini verdiği sırada öğrendiğini anlatan Kol, avukatı Onur Tomak'a ilişkin transferlerin ise kendisine internetten hakaret edenlere açılan davalardan tahsil edilen tazminatlar olduğunu söyledi. Aktif hakemler Hüsnü Emre Çelimli ve Emrah Ünal ile maçlara birlikte gittikleri dönemlerde yemek hesabını tek kişinin ödeyip diğerlerinin bu kişiye para gönderdiğini de belirten Kol, borsadaki bir hisseye yaklaşık 8-9 ay önce 3 milyon 200 bin TL yatırım yaptığını, bu yatırımda ana paradan 2 milyon TL zararı bulunduğunu ve ev alırken ablasından, eniştesinden ve annesinden borç aldığını ifade etti. Kol ifadesinin devamında şunları kaydetti:

'Benim hayatım boyunca yasal veya yasa dışı bahis ile hiçbir zaman ilişkim olmamıştır. Herhangi bir platformda da hesabım bulunmamaktadır.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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