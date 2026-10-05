Yasin Kol'un İfadesinde İlginç Detaylar Yer Aldı: Borsada Kaybettiği Parayı da Açıkladı
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Süper Lig hakemi Yasin Kol, emniyet ve savcılıktaki işlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir yardımcı hakem de aynı süreçte hakimliğe gönderildi. Kol'un ifadesinde bahis, para transferleri ve çeşitli isimlerle ilişkisi hakkında dikkat çeken savunmalar yer aldı.
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Kol için tutuklama talep edildi.
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Kol, bahis sitelerinde üyeliği olmadığını savundu.
Kol, para transferlerini borç ilişkisiyle açıkladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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