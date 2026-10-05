Gözaltındaki Süper Lig Hakemi Yasin Kol'un MASAK Raporu Ortaya Çıktı: Hesabına 62,5 Milyon TL Girmiş

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'ın aktardığına göre MASAK raporu, 'spor, bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' iddiası çerçevesinde hazırlandı.

Rapordaki 5.978 işlemin toplam hacmi 135 milyon TL'ye ulaşıyor. Para hareketlerinde 2020'den sonra belirgin bir artış yaşandığı, 2024-2026 arasında ise temponun daha da hızlandığı kaydedildi.



En yüksek rakamlar 2026'ya ait: Bu yıl hesaplara yaklaşık 22,3 milyon TL girerken, 40,8 milyon TL çıkış yapıldı.

Kol, gözaltına alınmasının ardından verdiği ilk ifadede bahis oynamadığını söylemiş, 'Sadece sevdiğim, benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim' demişti. Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, '7258 sayılı Kanuna muhalefet', 'evrakta sahtecilik suçuna iştirak' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. İkili 5 Ekim'de sağlık kontrolünün ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmada daha önce MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Kol ve Erel hakkındaki adli sürecin adliyedeki işlemlerin ardından netleşmesi bekleniyor.