Gözaltındaki Süper Lig Hakemi Yasin Kol'un MASAK Raporu Ortaya Çıktı: Hesabına 62,5 Milyon TL Girmiş
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Hakemler dosyası kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol hakkındaki MASAK raporunun detayları ortaya çıktı. 2012-2026 arasındaki 14 yıllık dönemi kapsayan incelemede Kol'un hesaplarında 5.978 işlem yapıldığı, hesaplara 62,5 milyon TL girdiği, 72,1 milyon TL çıktığı ve toplam işlem hacminin 135 milyon TL'yi bulduğu belirtildi.
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MASAK raporuna göre Yasin Kol'un hesaplarından 14 yılda 72,1 milyon TL çıktı, 62,5 milyon TL girdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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