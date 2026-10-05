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Gözaltındaki Süper Lig Hakemi Yasin Kol'un MASAK Raporu Ortaya Çıktı: Hesabına 62,5 Milyon TL Girmiş

Gözaltındaki Süper Lig Hakemi Yasin Kol'un MASAK Raporu Ortaya Çıktı: Hesabına 62,5 Milyon TL Girmiş

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.10.2026 - 13:28
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Hakemler dosyası kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol hakkındaki MASAK raporunun detayları ortaya çıktı. 2012-2026 arasındaki 14 yıllık dönemi kapsayan incelemede Kol'un hesaplarında 5.978 işlem yapıldığı, hesaplara 62,5 milyon TL girdiği, 72,1 milyon TL çıktığı ve toplam işlem hacminin 135 milyon TL'yi bulduğu belirtildi.

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MASAK raporuna göre Yasin Kol'un hesaplarından 14 yılda 72,1 milyon TL çıktı, 62,5 milyon TL girdi.

MASAK raporuna göre Yasin Kol'un hesaplarından 14 yılda 72,1 milyon TL çıktı, 62,5 milyon TL girdi.

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'ın aktardığına göre MASAK raporu, 'spor, bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' iddiası çerçevesinde hazırlandı. 

Rapordaki 5.978 işlemin toplam hacmi 135 milyon TL'ye ulaşıyor. Para hareketlerinde 2020'den sonra belirgin bir artış yaşandığı, 2024-2026 arasında ise temponun daha da hızlandığı kaydedildi.\n\nEn yüksek rakamlar 2026'ya ait: Bu yıl hesaplara yaklaşık 22,3 milyon TL girerken, 40,8 milyon TL çıkış yapıldı.

Kol, gözaltına alınmasının ardından verdiği ilk ifadede bahis oynamadığını söylemiş, 'Sadece sevdiğim, benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim' demişti. Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, '7258 sayılı Kanuna muhalefet', 'evrakta sahtecilik suçuna iştirak' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. İkili 5 Ekim'de sağlık kontrolünün ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmada daha önce MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Kol ve Erel hakkındaki adli sürecin adliyedeki işlemlerin ardından netleşmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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