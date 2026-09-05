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Yengeç Burcu right-white
6 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 6 Eylül Pazar gününüz nasıl geçecek? 6 Eylül Pazar günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay senin burcunda ilerlerken biraz kendine dönmek isteyebilirsin. Son günlerde başkalarının ne istediğine göre hareket ettiysen “Peki ben ne istiyorum?” sorusu aklına daha sık gelebilir. Bir yere gitmek istemiyorsan sırf ayıp olmasın diye kendini zorlama, yalnız kalmaya ihtiyacın varsa bunun için de bahane üretme. Birkaç saatini gerçekten kendi istediğin gibi geçir.

Kendin için ayırdığın paradan yakınlarından birine destek olman gerekebilir. Yardım etmek istiyorsan et ama sonrasında kendi ödemelerini nasıl yapacağını düşünmek zorunda kalacağın bir miktarı verme. İyi niyetini gösterirken kendi hesabını da bozma.

Peki ya aşk? Sevgilin varsa onun yanında kendini ne kadar güvende hissettiğin romantik sözlerden daha önemli olabilir. İçinde kalan bir şey varsa uygun bir anda anlat; kırgınlığını biriktirip sonra bir anda ortaya dökmektense zamanında konuşmak ikiniz için de daha kolay. Bekarsan seni etkilemeye çalışan kişiden çok yanında olduğun gibi davranabildiğin birine yönelebilirsin. Sürekli kendini göstermek zorunda kalmadığın bir sohbet varsa biraz daha tanımaya değer. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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