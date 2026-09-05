Sevgili Yengeç, Ay senin burcunda ilerlerken biraz kendine dönmek isteyebilirsin. Son günlerde başkalarının ne istediğine göre hareket ettiysen “Peki ben ne istiyorum?” sorusu aklına daha sık gelebilir. Bir yere gitmek istemiyorsan sırf ayıp olmasın diye kendini zorlama, yalnız kalmaya ihtiyacın varsa bunun için de bahane üretme. Birkaç saatini gerçekten kendi istediğin gibi geçir.

Kendin için ayırdığın paradan yakınlarından birine destek olman gerekebilir. Yardım etmek istiyorsan et ama sonrasında kendi ödemelerini nasıl yapacağını düşünmek zorunda kalacağın bir miktarı verme. İyi niyetini gösterirken kendi hesabını da bozma.

Peki ya aşk? Sevgilin varsa onun yanında kendini ne kadar güvende hissettiğin romantik sözlerden daha önemli olabilir. İçinde kalan bir şey varsa uygun bir anda anlat; kırgınlığını biriktirip sonra bir anda ortaya dökmektense zamanında konuşmak ikiniz için de daha kolay. Bekarsan seni etkilemeye çalışan kişiden çok yanında olduğun gibi davranabildiğin birine yönelebilirsin. Sürekli kendini göstermek zorunda kalmadığın bir sohbet varsa biraz daha tanımaya değer. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…