Sevgili Yengeç, yeni ayın ilk gününde biraz daha kendi iç dünyanıza çekilmek ve zihninizi dinlendirmek isteyebilirsiniz. İş hayatında geri planda kalarak eksiklerinizi tamamlamak, birikmiş işleri bitirmek size çok daha iyi gelecektir. Sezgilerinizin son derece güçlü olduğu bir gündesiniz, kararlarınızda hislerinize güvenin.

Maddi konularda geçmişten gelen bir borç veya unutulmuş bir ödeme gündeme gelebilir. Parasal dengenizi sarsmayacak şekilde bir planlama yapmalı, geleceğe yönelik güvence arayışınızı sürdürmelisiniz. Riskli yatırımlardan bugünlük uzak durmalısınız.

Aşk hayatınızda ise daha derin ve duygusal bağlar arıyorsunuz. Partnerinizle yüzeysel konulardan ziyade hislerinizi paylaşmak aranızdaki bağı güçlendirecektir. Yalnız Yengeçler, geçmişten birinin tekrar iletişim kurma çabasına şahit olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…