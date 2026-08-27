Sevgili Yengeç, tutulma ufuk açan alanında gerçekleşiyor ve eğitim, seyahat ya da geleceğe dair kurduğun planlardan birini yeniden değerlendirmeni isteyebilir. İş hayatında alıştığın yöntemlerin dışına çıkmak ya da farklı bir seçeneğe şans vermek düşündüğünden daha faydalı olabilir.

Maddi konularda eğitim, seyahat ya da uzaklarla bağlantılı bir gider önüne gelebilir. Sabah Merkür-Uranüs karesinin yarattığı şaşkınlık geçtikten sonra rakamlara yeniden bakmak daha doğru olacaktır.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinle kurduğunuz büyük bir planı daha somut hale getirmek isteyebilirsiniz. Bekar bir Yengeç burcu isen, farklı bir çevreden, şehirden ya da kültürden biri ilgini çekebilir; önce sohbetin nasıl ilerlediğine bak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…