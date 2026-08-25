Sevgili Yengeç, güne içinde tuttuğun bir cümleyle başlayabilirsin. Mars hala burcunda ilerlediği için konuşacak cesaretin var ancak doğru anı kolluyor olabilirsin. Akşam Güneş ile Plüton arasındaki açı, paylaşılan bir sorumluluk ya da uzun süredir konuşulmayan bir mesele konusunda seni daha fazla bekletmeyebilir. İş hayatında biriyle arandaki belirsizlik büyüyorsa bunu sabaha bırakmak yerine sakin biçimde ele almak daha iyi olabilir.

Maddi konularda küçük bir kazanç ya da olumlu bir görüşme gündeme gelebilir. Bunun yanında ortak hesap, borç veya alacak meselesi de yeniden konuşulabilir.

Peki ya aşk? İlişkin varsa, uzun zamandır söylemek istediğin bir şeyi sonunda dile getirebilirsin. Bütün eski meseleleri aynı anda açmak yerine seni şu anda en çok rahatsız eden noktaya odaklan. Bekarsan, birine karşı hissettiğin çekim güçlenebilir ama yalnızca heyecana kapılmak istemeyeceksin; karşındaki kişinin sana ne kadar güven verdiği daha önemli hale gelecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…