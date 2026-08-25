Sevgili Yengeç, bugün içinde tuttuğun bir cümleyi artık söylemek isteyebilirsin. Mars hala burcunda ilerlediği için cesaretin yüksek fakat doğru kelimeleri seçmek önemli. İlişkin varsa, daha önce konuşmaktan kaçındığınız bir mesele sonunda açılabilir. Bütün eski kırgınlıkları aynı anda gündeme getirmek yerine seni şu anda en çok rahatsız eden noktayı anlatman daha yapıcı olacaktır.

Bekarsan, birine karşı hissettiğin çekim güçlenebilir. Yine de yalnızca o anki heyecanla hareket etmek yerine karşındaki kişinin sana gerçekten güven verip vermediğine bak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…