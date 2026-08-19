Sevgili Yengeç, bugün uzun süredir içinde bastırdığın o güzel istekler nihayet dile geliyor. Sabah İlk Dördün aşk ve yaratıcılık alanında gerçekleşiyor ve Mars hâlâ senin burcunda; yani hem cesaretin hem de ne istediğini bilme halin tam yerinde! İlişkin varsa, uzun süredir söylemeye çekindiğin bir şeyi bugün sevgiline açmalısın. Sen genellikle “istesem yük olurum” diye düşünürsün, oysa bir şey talep etmek yük olmak değil; sadece ilişkiye sahip çıkmak ve kendini göstermektir. Güneş-Lilith üçgeni bugün tam da bunu destekliyor.

Bekarsan, gündelik hayatın koşturmacası içinde aniden içinin ısındığı biriyle karşılaşabilirsin. Öğleden sonra Ay Yay’a geçtiğinde iletişim çok daha rahat ve neşeli akıyor. Bugün beklemek yerine o ilk mesajı sen atmalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…