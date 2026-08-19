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Yengeç Burcu right-white
20 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.08.2026 - 18:01
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Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 20 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

20 Ağustos Perşembe günü Yengeç ve yükselen Yengeç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün uzun süredir içinde bastırdığın o güzel istekler nihayet dile geliyor. Sabah İlk Dördün aşk ve yaratıcılık alanında gerçekleşiyor ve Mars hâlâ senin burcunda; yani hem cesaretin hem de ne istediğini bilme halin tam yerinde! İlişkin varsa, uzun süredir söylemeye çekindiğin bir şeyi bugün sevgiline açmalısın. Sen genellikle “istesem yük olurum” diye düşünürsün, oysa bir şey talep etmek yük olmak değil; sadece ilişkiye sahip çıkmak ve kendini göstermektir. Güneş-Lilith üçgeni bugün tam da bunu destekliyor.

Bekarsan, gündelik hayatın koşturmacası içinde aniden içinin ısındığı biriyle karşılaşabilirsin. Öğleden sonra Ay Yay’a geçtiğinde iletişim çok daha rahat ve neşeli akıyor. Bugün beklemek yerine o ilk mesajı sen atmalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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