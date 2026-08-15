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Yengeç Burcu right-white
16 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.08.2026 - 18:01
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Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 16 Ağustos Pazar gününüz nasıl geçecek? 

16 Ağustos Pazar günü Yengeç ve yükselen Yengeç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün aşk senin en sevdiğin yerde, evinin içinde yaşanıyor. Ay ile Venüs senin yuva alanında buluşuyor ve bu buluşma ilişkine huzur taşıyor. İlişkin varsa, partnerinle evde geçireceğiniz sakin bir gün ikinize de çok iyi gelecek. Dışarıda geçen hiçbir program, kendi köşenizde kurduğunuz o sessiz yakınlığın yerini tutmuyor. Belki birlikte yemek yaparsınız, belki eski fotoğraflara bakarsınız. Birlikte baş başa kalmanın tadını çıkarın.

Bekarsan, sana kendini güvende hissettiren biri kalbini ısıtabilir. Sen heyecandan çok huzur arayan bir burçsun ve bugün gökyüzü tam da bunu önüne çıkarıyor. Yanında rahat nefes aldığın birini 'fazla sakin' deyip küçümsememeli, o güvenli limana şans vermelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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