Sevgili Yengeç, bugün aşk senin en sevdiğin yerde, evinin içinde yaşanıyor. Ay ile Venüs senin yuva alanında buluşuyor ve bu buluşma ilişkine huzur taşıyor. İlişkin varsa, partnerinle evde geçireceğiniz sakin bir gün ikinize de çok iyi gelecek. Dışarıda geçen hiçbir program, kendi köşenizde kurduğunuz o sessiz yakınlığın yerini tutmuyor. Belki birlikte yemek yaparsınız, belki eski fotoğraflara bakarsınız. Birlikte baş başa kalmanın tadını çıkarın.

Bekarsan, sana kendini güvende hissettiren biri kalbini ısıtabilir. Sen heyecandan çok huzur arayan bir burçsun ve bugün gökyüzü tam da bunu önüne çıkarıyor. Yanında rahat nefes aldığın birini 'fazla sakin' deyip küçümsememeli, o güvenli limana şans vermelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…