Sevgili Yengeç, bugün gökyüzü seni evine, kendi köşene çağırıyor. Ay ile Venüs senin ev ve aile alanında buluşuyor ve bu buluşma yuvana huzur taşıyor. İş hayatında bugün hız kesmelisin, çünkü asıl ihtiyacın olan şey dinlenmek. Belki evde küçük bir düzenleme yaparsın, belki ailenden biriyle güzel bir sohbete dalarsın. Dün kazanç konusunda attığın adımın karşılığını almak için de biraz sabretmelisin. İş konularını akşam saatlerinde telefon ekranında bırakıp evdeki ortama odaklanmak seni şifalandırır.

Maddi konularda evinle ilgili keyifli bir harcama gündemine gelebilir. Yaşadığın yeri güzelleştirecek küçük bir şey bugün içini ısıtabilir. Bu tür harcamalar sana her zaman iyi gelir, kendini suçlu hissetmene gerek yok. Uzun süredir ertelediğin bir mutfak eşyası veya salonunu renklendirecek bir objeyi almak sana motivasyon katacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün sıcaklık her şeyin önünde. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinle evde geçireceğiniz sakin bir gün ikinize de çok iyi gelecek. Dışarının kalabalığından kaçıp birlikte film izlemek veya yemek yapmak kalplerinizi yakınlaştırır. Bekar bir Yengeç burcu isen, sana kendini güvende hissettiren biri kalbini ısıtabilir. Sana ev hissi veren, karmaşadan uzak insanlara kapını aç. Bugün kalbini evine davet etmelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…