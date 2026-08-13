Sevgili Yengeç, bugün sözlerin belirleyici oluyor. Ay iletişim alanında ilerlerken konuşmaların ve yazışmaların öne çıkıyor. İçindeki o sevecen ve etkileyici ışığı kelimelerine yansıtma zamanı! İş hayatında ertelediğin bir görüşmeyi bugün yapabilirsin, üstelik Mars burcunda olduğu için cesaretin de yerinde. Özgüvenli duruşunla herkesi büyüleyebilirsin. Pallas kariyer alanında geri harekete geçiyor ve mesleki stratejini gözden geçemeni istiyor. Hedeflerini daha parlak kılacak tatlı güncellemeler yapabilirsin. Yarınki Merkür-Jüpiter kavuşumu kazanç alanında büyük bir gelişme getirebilir. Bereketli haberlere şimdiden sevinmelisin!

Maddi konularda yarın için zemin hazırlıyorsun. Bugün konuşacağın bir rakam yarın somut bir teklife dönüşebilir, bu yüzden isteğini net söylemelisin. Kendine ve emeğine değer vermek sana çok kazandıracak.

Aşk hayatında iletişim güçlü. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerine hissettiğini anlatmak bugün sana kolay geliyor. Kalpten dökülen içten cümleler sevginizi katbekat artırır. Bekar bir Yengeç burcu isen, kurduğun bir sohbet beklediğinden hızlı ilerleyebilir. Akışın getirdiği o tatlı uyuma kendini rahatça bırak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…