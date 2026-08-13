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Yengeç Burcu right-white
14 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.08.2026 - 18:01
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Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 14 Ağustos Cuma gününüz nasıl geçecek? 

14 Ağustos Cuma günü Yengeç ve yükselen Yengeç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Mars burcunda ilerliyor ve bu, aylardır beklediğin cesareti sana veriyor. İlişkin varsa, bugün ağzından çıkacak bir cümle çok şey değiştirebilir; sen genellikle karşındakinin anlamasını beklersin, oysa bugün doğrudan söylemek çok daha iyi sonuç veriyor. Ay iletişim alanında olduğu için kelimeler kolay geliyor, bu fırsatı kaçırma.

Bekarsan, mesajı senin atman gereken bir gündesin. Hoşlandığın kişi belki de senin ondan hoşlandığını hiç bilmiyor. Beklemekle geçen bir hafta daha yaşamak istemiyorsan, bugün küçük bir adım atmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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