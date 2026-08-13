Sevgili Yengeç, Mars burcunda ilerliyor ve bu, aylardır beklediğin cesareti sana veriyor. İlişkin varsa, bugün ağzından çıkacak bir cümle çok şey değiştirebilir; sen genellikle karşındakinin anlamasını beklersin, oysa bugün doğrudan söylemek çok daha iyi sonuç veriyor. Ay iletişim alanında olduğu için kelimeler kolay geliyor, bu fırsatı kaçırma.

Bekarsan, mesajı senin atman gereken bir gündesin. Hoşlandığın kişi belki de senin ondan hoşlandığını hiç bilmiyor. Beklemekle geçen bir hafta daha yaşamak istemiyorsan, bugün küçük bir adım atmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…