Sevgili Yengeç, bugün gökyüzü emeğinin karşılığını sana teslim ediyor. Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma tam senin kazanç alanında gerçekleşiyor. Uzun süredir hak ettiğini düşündüğün bir ücret, bekleyen bir ödeme ya da ertelenmiş bir zam bugün gündeme gelebilir. Mars da hâlâ senin burcunda ilerliyor, yani istemek için gereken cesaret şu an fazlasıyla var. Sesini duyurmaktan çekinme, çünkü bugün sustuğun her şey yarına kalıyor.

Maddi konularda bu, ayın en bereketli günlerinden biri. Belki beklediğin para nihayet yatar, belki yeni bir gelir yolu açılır, belki de kendi işini kurma fikri gerçek bir plana dönüşür. Rakamı sen söyle, çünkü Jüpiter cesur konuşanı seviyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün kendine verdiğin değer öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinden beklediğin ilgiyi açıkça istemelisin; bu isteği dile getirdiğinde alacağın karşılık seni rahatlatacak. Bekar bir Yengeç burcu isen, kendini iyi hissettiğin için çevrendekiler de bunu fark ediyor. Bugün kendine iyi davran, gerisi kendiliğinden geliyor… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…