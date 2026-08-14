Sevgili Yengeç, bugün kendine verdiğin değer aşk hayatının da ayarını belirliyor. Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma senin kazanç alanında gerçekleşirken, Mars da hâlâ burcunda ilerliyor. Yani bugün hem cesaretin hem de öz güvenin yerinde. İlişkin varsa, partnerinden beklediğin ilgiyi açıkça istemelisin. Sen genellikle “keşke kendi anlasa” diye beklersin, oysa bugün söylediğinde alacağın karşılık seni fazlasıyla rahatlatacak. İstemek yük olmak değil, sadece kendini göstermek.

Bekarsan, kendini iyi hissettiğin için çevrendekiler de bunu fark ediyor. Bugün özel bir çaba göstermene gerek yok; hâlin, duruşun ve enerjin zaten yeterince dikkat çekiyor. Yalnız hemen ilgi gösteren ilk kişiye tutunma, çünkü senin değerin daha fazlasını hak ediyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…