Dertlerini 15 Metrelik Kuklanın İçine Doldurup Ateşe Veriyorlar
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Dertler kağıda yazılıp kuklanın içine konuyor
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Kuklanın boyu 15 metreyi, ağırlığı 1,3 tonu aşıyor
Gelenek 1924’te bir arka bahçede başladı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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