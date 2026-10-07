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Dertlerini 15 Metrelik Kuklanın İçine Doldurup Ateşe Veriyorlar

Dertlerini 15 Metrelik Kuklanın İçine Doldurup Ateşe Veriyorlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 13:10
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New Mexico’nun Santa Fe kentinde insanlar geçen yılın dertlerini kağıda yazıp Zozobra adlı dev kuklanın içine bırakıyor. 15 metreyi aşan kukla, içindeki dertlerle birlikte kalabalığın önünde yakılıyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Dertler kağıda yazılıp kuklanın içine konuyor

Dertler kağıda yazılıp kuklanın içine konuyor

Zozobra organizasyonu kağıtlara “gloom” yani “dert” diyor. Katılımcılar geçen yılın üzüntülerini, sorunlarını ve kaygılarını yazıyor. Daha önce gönderilenler arasında aşk mektupları, boşanma belgeleri, kanseri yenen kadınların sutyenleri ve küller de var.

Kağıtlar internet üzerinden de gönderilebiliyor. Başvuruya e-posta, fotoğraf ve belge eklenebiliyor, kuklanın hangi bölgesine konacağı da seçilebiliyor. Başkası adına gönderim yapmak da mümkün. Dostlar, aileler, öğretmenler ya da ilk müdahale ekipleri için hediye olarak dert gönderilebiliyor. Yakma gününün ertesinde katılımcılara e-postayla “Ateş Ruhu’ndan Yok Etme Sertifikası” geliyor.

Kuklanın boyu 15 metreyi, ağırlığı 1,3 tonu aşıyor

Kuklanın boyu 15 metreyi, ağırlığı 1,3 tonu aşıyor

Zozobra dünyanın en büyük işleyen kuklalarından biri olarak tanıtılıyor. Boyu 15 metreyi geçiyor. İçi dert kağıtlarından kırpılan parçalarla dolunca ağırlığı 1,3 tonu buluyor. Yapımında ahşap, tel, tavuk teli, pamuklu kumaş, çivi, vida, makara, kontrplak, sprey boya, pizza tepsisi ve koli bandı kullanılıyor.

Kukla kollarını sallayabiliyor, başını hareket ettirebiliyor ve ağzından kalabalığa doğru hırlayabiliyor.

Gelenek 1924’te bir arka bahçede başladı

Gelenek 1924’te bir arka bahçede başladı

Sanatçı Will Shuster 1924’te arka bahçesinde yaklaşık 1,8 metrelik bir kuklayı yaktı. Organizasyon, uygulamanın Burning Man festivalinden 60 yıldan fazla önce doğduğunu söylüyor.

Zozobra her yıl ABD'deki İşçi Bayramı'ndan önceki cuma günü Santa Fe’deki Fort Marcy Parkı’nda yakılıyor. Dert gönderimlerinden elde edilen gelir, çocuklara ve dezavantajlı gençlere hizmet veren yerel kuruluşlara gidiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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