Dertlerini 15 Metrelik Kuklanın İçine Doldurup Ateşe Veriyorlar

Zozobra organizasyonu kağıtlara “gloom” yani “dert” diyor. Katılımcılar geçen yılın üzüntülerini, sorunlarını ve kaygılarını yazıyor. Daha önce gönderilenler arasında aşk mektupları, boşanma belgeleri, kanseri yenen kadınların sutyenleri ve küller de var.

Kağıtlar internet üzerinden de gönderilebiliyor. Başvuruya e-posta, fotoğraf ve belge eklenebiliyor, kuklanın hangi bölgesine konacağı da seçilebiliyor. Başkası adına gönderim yapmak da mümkün. Dostlar, aileler, öğretmenler ya da ilk müdahale ekipleri için hediye olarak dert gönderilebiliyor. Yakma gününün ertesinde katılımcılara e-postayla “Ateş Ruhu’ndan Yok Etme Sertifikası” geliyor.