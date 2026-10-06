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600 Yıllık Düğün Geleneği Hala Sürüyor: Bir Düğünde 4,5 Ton Et Pişirdiler

600 Yıllık Düğün Geleneği Hala Sürüyor: Bir Düğünde 4,5 Ton Et Pişirdiler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 15:00
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Keşmir'de 600 yıllık Wazwan düğün ziyafeti, değişen hayata rağmen sürüyor. Usta aşçı Ghulam Nabi Baba 40 yıl önce bir düğünde 4,5 ton et pişirdiğini anlattı.

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Wazwan 14. yüzyılda Orta Asya'dan Keşmir'e geldi

Wazwan 14. yüzyılda Orta Asya'dan Keşmir'e geldi

Wazwan, çok çeşitli kuzu ve koyun yemeklerinden oluşan bir düğün ziyafeti. Ziyafet 14. yüzyılda Orta Asya'dan Keşmir'e geldi. Dönemin yöneticileri vadiye usta aşçıları, halı ve şal dokumacılarıyla birlikte getirdi.

Sonbahar yaklaşırken Hindistan Keşmiri'nin sokaklarında ve avlularında kuzu etini döven tahta tokmakların sesi duyuluyor. Hafif baharatlanan et elle dövülüyor ve odun ateşinde yavaş yavaş pişiriliyor. Yöntem yüzyıllar içinde çok az değişti.

Menü ise zamanla genişledi. Baba, o dönemde yalnızca yedi kuzu yemeği olduğunu, bugün yaklaşık 20 yemek servis edildiğini anlattı.

Usta aşçı 40 yıl önce bir düğünde 4.500 kilo et pişirdi

Usta aşçı 40 yıl önce bir düğünde 4.500 kilo et pişirdi

74 yaşındaki Ghulam Nabi Baba, vadiye gelen aşçıların soyundan geliyor. Ataları Srinagar'ın eski şehrinde Wazpora adlı aşçılar topluluğunun içinde yerleşti.

Baba, 40 yıl önce kuzey Keşmir'deki Delina köyünde çok büyük bir düğün için 4.500 kilo et pişirdiğini söyledi. Sıradan bir düğünde ise yaklaşık 200 kilo kuzu eti pişiriliyor. Baba, yemek sayısının ve et miktarının çoğu zaman ailenin varlığını yansıttığını anlattı.

Baba 15 yaşında babasının yanında mesleği öğrenmeye başladı ve yaklaşık 60 yıldır düğünlerde yemek pişiriyor. Oğlu onun izinden gitmeyip restoran açtı. Baba, çocukların düğün aşçılığını fazla yorucu bulduğunu söylüyor, çünkü düğünlerde gece gündüz çalışmak gerekiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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