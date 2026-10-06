600 Yıllık Düğün Geleneği Hala Sürüyor: Bir Düğünde 4,5 Ton Et Pişirdiler

74 yaşındaki Ghulam Nabi Baba, vadiye gelen aşçıların soyundan geliyor. Ataları Srinagar'ın eski şehrinde Wazpora adlı aşçılar topluluğunun içinde yerleşti.

Baba, 40 yıl önce kuzey Keşmir'deki Delina köyünde çok büyük bir düğün için 4.500 kilo et pişirdiğini söyledi. Sıradan bir düğünde ise yaklaşık 200 kilo kuzu eti pişiriliyor. Baba, yemek sayısının ve et miktarının çoğu zaman ailenin varlığını yansıttığını anlattı.

Baba 15 yaşında babasının yanında mesleği öğrenmeye başladı ve yaklaşık 60 yıldır düğünlerde yemek pişiriyor. Oğlu onun izinden gitmeyip restoran açtı. Baba, çocukların düğün aşçılığını fazla yorucu bulduğunu söylüyor, çünkü düğünlerde gece gündüz çalışmak gerekiyor.