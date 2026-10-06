600 Yıllık Düğün Geleneği Hala Sürüyor: Bir Düğünde 4,5 Ton Et Pişirdiler
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Wazwan 14. yüzyılda Orta Asya'dan Keşmir'e geldi
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Usta aşçı 40 yıl önce bir düğünde 4.500 kilo et pişirdi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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