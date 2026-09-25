Japonların Yüzyıllardır Değişmeyen Geleneği: İkebana Neden Yeniden Moda Oldu?
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Japonya'nın geleneksel çiçek düzenleme sanatı ikebana, yüzyıllar sonra yeniden ilgi görüyor.
İlk bakışta çiçekleri bir vazoya yerleştirmekten ibaret gibi görünse de ikebananın arkasında doğayla uyum, mevsimlerin değişimi ve sadelik üzerine kurulu bir anlayış var. Bu sanatta çiçek kadar, aralarında bırakılan boşluk da önemli. İkebana da sırf bu yüzden, yıllar sonra yeniden gündem oldu.
İnsanlar, özgür olmayı, doğayı kucaklamayı ve yavaşlamayı amaçlıyor.
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İkebana Nedir?
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Kusursuz Çiçek Aranmıyor, Boşluk da Kompozisyonun Parçası
Tek Bir Çiçek, Yüz Çiçekten Daha Parlak
Batılılaşan Evlere, Değişen Hayata Uyum Sağladı
Neden Yeniden İlgi Görüyor?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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