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Japonların Yüzyıllardır Değişmeyen Geleneği: İkebana Neden Yeniden Moda Oldu?

Japonların Yüzyıllardır Değişmeyen Geleneği: İkebana Neden Yeniden Moda Oldu?

Japonya
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 15:16
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Japonya'nın geleneksel çiçek düzenleme sanatı ikebana, yüzyıllar sonra yeniden ilgi görüyor.

İlk bakışta çiçekleri bir vazoya yerleştirmekten ibaret gibi görünse de ikebananın arkasında doğayla uyum, mevsimlerin değişimi ve sadelik üzerine kurulu bir anlayış var. Bu sanatta çiçek kadar, aralarında bırakılan boşluk da önemli. İkebana da sırf bu yüzden, yıllar sonra yeniden gündem oldu. 

İnsanlar, özgür olmayı, doğayı kucaklamayı ve yavaşlamayı amaçlıyor.

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İkebana Nedir?

İkebana Nedir?

Adı Japonca 'ike' ve 'hana' (çiçek) sözcüklerinden türeyen ikebananın kökeni, Budist tapınaklarında sunulan çiçeklere dayanıyor.

Ikenobo okulunun tarihçesine göre 1462'de Kyoto'daki Rokkakudo Tapınağı'nın rahibi Senkei Ikenobo'nun hazırladığı çiçek düzenlemeleri, dönemin kayıtlarına Kyoto halkının büyük beğenisini toplayan işler olarak geçti.

16. yüzyılda ise Ikenobo Senno, yalnızca teknik kuralları değil, bu sanatın arkasındaki düşünceyi de sistemleştirdi. Bu adım, bugünkü anlamıyla ikebananın başlangıç noktalarından biri kabul ediliyor.

Kusursuz Çiçek Aranmıyor, Boşluk da Kompozisyonun Parçası

Kusursuz Çiçek Aranmıyor, Boşluk da Kompozisyonun Parçası

İkebanayı klasik bir çiçek aranjmanından ayıran şey, her yeri doldurmaya çalışmaması. Japonya Turizm Ajansı'nın tanımına göre bu sanat mevsimselliği, asimetriyi ve boş alanı öne çıkarıyor.

Mevsimi anlatmak önemli olduğu için yalnızca tam açmış, kusursuz çiçekler kullanılmıyor. Tomurcuklar, dallar, hatta kurumaya yüz tutmuş yapraklar da aynı kompozisyonda yer alabiliyor.

Bu yüzden aynı bitkilerle çalışan iki kişinin ikebanası birbirinden tamamen farklı görünebiliyor.

Tek Bir Çiçek, Yüz Çiçekten Daha Parlak

Tek Bir Çiçek, Yüz Çiçekten Daha Parlak

İkebananın arkasındaki düşünce, Ikenobo Senno'nun 16. yüzyılda öğretilerini topladığı 'Senno Kuden' adlı metne dayanıyor. Ikenobo'ya göre bu öğretinin özü, güzel çiçekleri seyretmekle yetinmemek. Vazoya konan bitkinin iç özünü gözlemlemek ve doğal biçimini ifade etmek gerekiyor. Bazen kurumuş bir dal bile değerli sayılıyor.

Bu anlayışı dünyaya tanıtan isimlerden biri, 1968'de Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan Japon yazar Yasunari Kawabata oldu. Kawabata, Nobel konuşmasında Senno'nun şu sözünü aktarıyor: 'Bir dal çiçek ve biraz suyla nehirlerin ve dağların enginliği canlandırılır.'

Kawabata aynı konuşmada asimetrinin önemine de değiniyor. Ona göre Batı bahçeleri simetrik, Japon bahçeleri asimetrik, çünkü asimetri çokluğu ve enginliği anlatmakta daha güçlü. Konuşmadaki bir cümle de bu yaklaşımı özetliyor: 'Tek bir çiçek, yüz çiçekten daha fazla parlaklık taşır.'

Batılılaşan Evlere, Değişen Hayata Uyum Sağladı

Batılılaşan Evlere, Değişen Hayata Uyum Sağladı

İkebana yüzyıllar boyunca aynı kalmadı, yaşamla birlikte değişti. Ikenobo'nun tarihçesine göre Meiji döneminde (1868-1912) Japonya'da yaşam biçimi Batılılaşırken 'nageire' ve 'moribana' adlı daha serbest stiller gelişti.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 'jiyuka', yani serbest stil, klasik stillerle aynı statüye kavuştu. Ikenobo, 1977'de ve 1999'da geleneksel stillerin çağa uygun yeni biçimlerini tanıttı. Okulun ifadesiyle amaç, 'zamanımıza uyan ikebanayı' aramak.

Sanat Japonya'nın sınırlarını da aştı. 1968'de San Francisco'da açılan ofisle birlikte Ikenobo'nun yurt dışındaki faaliyetleri hız kazandı. Bugün ikebana, Japonya Turizm Ajansı'na göre çay odalarından evlere, otellerden ofis binalarına kadar pek çok mekânda sergileniyor.

Neden Yeniden İlgi Görüyor?

Neden Yeniden İlgi Görüyor?

İkebananın yeniden ilgi görmesinin nedenlerinden biri, modern hayatın hızına karşı yavaş ve dikkat isteyen bir uğraş sunması. Dalı seçmek, yönünü belirlemek ve boşlukları düşünmek, insanın dikkatini tamamen yaptığı işe vermesini gerektiriyor.

Bitkilerle ilgilenmenin ruh hâline etkisini inceleyen araştırmalar da var. Surrey Üniversitesi'nden araştırmacıların 2025'te yayımlanan çalışmasında, yakın zamanda stresli bir olay yaşamış kişiler bir ay boyunca evde bir bitkiye baktı. Bu grupta algılanan stres, olumsuz duygular ve ruminasyon azaldı, dayanıklılık arttı.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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