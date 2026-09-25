Japonların Yüzyıllardır Değişmeyen Geleneği: İkebana Neden Yeniden Moda Oldu?

İkebanayı klasik bir çiçek aranjmanından ayıran şey, her yeri doldurmaya çalışmaması. Japonya Turizm Ajansı'nın tanımına göre bu sanat mevsimselliği, asimetriyi ve boş alanı öne çıkarıyor.

Mevsimi anlatmak önemli olduğu için yalnızca tam açmış, kusursuz çiçekler kullanılmıyor. Tomurcuklar, dallar, hatta kurumaya yüz tutmuş yapraklar da aynı kompozisyonda yer alabiliyor.

Bu yüzden aynı bitkilerle çalışan iki kişinin ikebanası birbirinden tamamen farklı görünebiliyor.