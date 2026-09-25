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Ölümden Dönmüştü: Mutlu Kaya'nın Yaşadıklarını Anlatan Sözleri Yürek Yaktı!

Ölümden Dönmüştü: Mutlu Kaya'nın Yaşadıklarını Anlatan Sözleri Yürek Yaktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.09.2026 - 15:34
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Mutlu Kaya’nın sesi, yıllar önce katıldığı yarışmada hepimizin dikkatini çekmişti. Henüz 19 yaşındayken uğradığı silahlı saldırı ise hayatını değiştirdi. O günden beri tedavi gören Kaya, geçtiğimiz yıl uzun bir aradan sonra desteksiz adımlar atmaya başladı. Şimdi yarışma döneminden görüntüleriyle fizik tedavi sürecini yan yana paylaşarak yaşadıklarını yeniden hatırlattı. Paylaşımına düştüğü “Bir caninin eseriyim” notu, bu değişimin nedenini tek cümlede anlatıyor.

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Mutlu Kaya, katıldığı ses yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Mutlu Kaya, katıldığı ses yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yaşayan Mutlu Kaya, 2015 yılında katıldığı Sesi Çok Güzel yarışmasıyla tanındı. Henüz 19 yaşındaydı; müzikle kurduğu bağ ve sesi sayesinde yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. Ekranda onu izleyenler yeni şarkılarını, belki de ileride çıkacağı sahneleri konuşurken Kaya’nın hayatı çok başka bir yöne sürüklendi.

Kaya, aynı yıl eski erkek arkadaşı Veysi Ercan’ın silahlı saldırısında başından vuruldu. Ağır yaralandı ve uzun süre hastanede tedavi gördü. Saldırıdan sonra konuşmak ve yürümek gibi günlük hayatın en temel parçaları için yeniden mücadele etmek zorunda kaldı. Mutlu Kaya’nın hikayesini yalnızca “yarım kalan bir müzik kariyeri” diye anlatmak bu yüzden eksik kalıyor: Onun yaşamı, bir erkeğin uyguladığı şiddet nedeniyle değişti.

2015 yılında evinde silahlı saldırıya uğradı.

2015 yılında evinde silahlı saldırıya uğradı.

Mutlu Kaya tedavi sürecini sürdürürken ablası Dilek Kaya, 2020 yılında bir erkek tarafından öldürüldü. Mutlu’nun en yakınındaki insanlardan birini de kadın cinayetinde kaybetmesi, ailesinin yaşadıklarını daha da ağırlaştırdı. Daha önce Kaya’ya hukuki destek veren avukat Müzeyyen Boylu da bir kadın cinayetinde hayatını kaybetmişti. Mutlu Kaya, bu kayıpların ardından kadınlara yönelik şiddete karşı sesini duyurmaya devam etti. 

Bu süreçte tedavisi de devam etti. Kaya, yıllar içinde yeniden konuşmaya ve destek alarak yürümeye başladı. Eylül 2025’te ise uzun bir aradan sonra desteksiz adımlar attığı haberi geldi. Bu gelişme sevindiriciydi; fakat geride bıraktığı yılları ve saldırının hayatında yarattığı etkiyi ortadan kaldırmıyordu.

Yıllarca süren tedavi sürecinde büyük bir mücadele verdi.

Yıllarca süren tedavi sürecinde büyük bir mücadele verdi.

Mutlu Kaya, sosyal medya hesabında yarışmaya katıldığı dönemden görüntülerini fizik tedavi sürecindeki anlarıyla birlikte paylaştı. Videoya eklediği “Bir caninin eseriyim” cümlesi, yıllar içindeki değişimini nasıl gördüğünü de açıkça ortaya koydu. Bir yanda sesini Türkiye’ye duyurduğu günler, diğer yanda saldırının ardından sürdürdüğü tedavi var.

Kaya’nın paylaşımı, yalnızca eski ve yeni görüntüler arasındaki farktan ibaret değil. Kendisine yaşatılan şiddeti ve bugün hâlâ devam eden mücadelesini kendi sözleriyle anlatıyor. On yıl sonra attığı adımlar kadar, o adımları neden yeniden öğrenmek zorunda kaldığı da bu hikayenin bir parçası.

Son paylaşımıyla sevenlerini duygulandırdı.

Mutlu Kaya, son paylaşımında yıllar önceki yarışma görüntüleriyle tedavi sürecindeki halini yan yana koydu. Gelen destek mesajlarına yanıt veren Kaya, yaşadıklarına rağmen yaşama sevincini kaybetmediğini gösteren sözlerle takipçilerine seslendi.

Kısacası, Mutlu Kaya'nın yıllar süren mücadelesi bir kez daha gündeme geldi ve sosyal medyada çok sayıda destek mesajı aldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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