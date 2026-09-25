Ölümden Dönmüştü: Mutlu Kaya'nın Yaşadıklarını Anlatan Sözleri Yürek Yaktı!

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yaşayan Mutlu Kaya, 2015 yılında katıldığı Sesi Çok Güzel yarışmasıyla tanındı. Henüz 19 yaşındaydı; müzikle kurduğu bağ ve sesi sayesinde yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. Ekranda onu izleyenler yeni şarkılarını, belki de ileride çıkacağı sahneleri konuşurken Kaya’nın hayatı çok başka bir yöne sürüklendi.

Kaya, aynı yıl eski erkek arkadaşı Veysi Ercan’ın silahlı saldırısında başından vuruldu. Ağır yaralandı ve uzun süre hastanede tedavi gördü. Saldırıdan sonra konuşmak ve yürümek gibi günlük hayatın en temel parçaları için yeniden mücadele etmek zorunda kaldı. Mutlu Kaya’nın hikayesini yalnızca “yarım kalan bir müzik kariyeri” diye anlatmak bu yüzden eksik kalıyor: Onun yaşamı, bir erkeğin uyguladığı şiddet nedeniyle değişti.