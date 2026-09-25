Ölümden Dönmüştü: Mutlu Kaya'nın Yaşadıklarını Anlatan Sözleri Yürek Yaktı!
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Mutlu Kaya’nın sesi, yıllar önce katıldığı yarışmada hepimizin dikkatini çekmişti. Henüz 19 yaşındayken uğradığı silahlı saldırı ise hayatını değiştirdi. O günden beri tedavi gören Kaya, geçtiğimiz yıl uzun bir aradan sonra desteksiz adımlar atmaya başladı. Şimdi yarışma döneminden görüntüleriyle fizik tedavi sürecini yan yana paylaşarak yaşadıklarını yeniden hatırlattı. Paylaşımına düştüğü “Bir caninin eseriyim” notu, bu değişimin nedenini tek cümlede anlatıyor.
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Mutlu Kaya, katıldığı ses yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.
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2015 yılında evinde silahlı saldırıya uğradı.
Yıllarca süren tedavi sürecinde büyük bir mücadele verdi.
Son paylaşımıyla sevenlerini duygulandırdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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