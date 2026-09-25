Sabancı Ailesine Yeni Bir Gelin Geliyor: Yıllardır Birlikte Olduğu Sevgilisiyle Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bir aşk hikayesi bazen kıtalar öteden başlar, öyle değil mi? Suzan Sabancı ile Haluk Dinçer'in 30 yaşındaki oğlu Haluk Sabancı Dinçer, yıllar önce Güney Afrika'da tanıştığı Amerikalı sevgilisi India Grimstad ile nişanlandı. Genç çiftin altı yıllık aşkı artık resmiyete taşınmış oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haluk Sabancı Dinçer ile India Grimstad'ın aşkı 2020'de Güney Afrika'da başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çift, nişan kararını önce ailelerine açıkladı.
Suzan Sabancı, düğünle ilgili merak edilen ayrıntıyı da paylaştı.
İlginizi Çekebilir:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın