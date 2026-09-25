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Sabancı Ailesine Yeni Bir Gelin Geliyor: Yıllardır Birlikte Olduğu Sevgilisiyle Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı

Sabancı Ailesine Yeni Bir Gelin Geliyor: Yıllardır Birlikte Olduğu Sevgilisiyle Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.09.2026 - 13:46
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Bir aşk hikayesi bazen kıtalar öteden başlar, öyle değil mi? Suzan Sabancı ile Haluk Dinçer'in 30 yaşındaki oğlu Haluk Sabancı Dinçer, yıllar önce Güney Afrika'da tanıştığı Amerikalı sevgilisi India Grimstad ile nişanlandı. Genç çiftin altı yıllık aşkı artık resmiyete taşınmış oldu.

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Haluk Sabancı Dinçer ile India Grimstad'ın aşkı 2020'de Güney Afrika'da başladı.

Haluk Sabancı Dinçer ile India Grimstad'ın aşkı 2020'de Güney Afrika'da başladı.

India Grimstad, Suzan Sabancı ve Haluk Dinçer'in 2020 yılında bir düğün için gittikleri Güney Afrika'da tanışıp dost oldukları Amerikalı Carl-Gigi Grimstad çiftinin küçük kızı. Haluk ile India'nın tanışması ise aynı yıl Grimstad ailesinin South Hamptons'daki evinde gerçekleşti. Londra'da yaşayan çiftin yaklaşık altı yıldır mutlu bir ilişki sürdürdüğü belirtiliyor.

Çift, nişan kararını önce ailelerine açıkladı.

Çift, nişan kararını önce ailelerine açıkladı.

Altı yıllık ilişkilerini evlilik yoluna taşımaya karar veren Haluk Sabancı Dinçer ve India Grimstad, nişanlanacaklarını geçen ay ailelerine duyurdu. Ailelerden onay çıkmasının ardından Haluk, tatil için gittikleri Toskana'da nişan yüzüğünü India'nın parmağına taktı.

Suzan Sabancı, düğünle ilgili merak edilen ayrıntıyı da paylaştı.

Suzan Sabancı, düğünle ilgili merak edilen ayrıntıyı da paylaştı.

Suzan Sabancı, Amerikan adetlerine göre düğünü kız tarafının organize edeceğini belirterek gençlerden düğün tarihi beklediklerini söyledi. İki ailenin nişandan önce de dost olması, bu haberi ailelerin ikisi için de ayrı bir mutluluk kaynağı yaptı.

Kısacası, Sabancı ailesinde başlayan düğün hazırlıkları, iki kıtayı birbirine bağlayan bu aşk hikayesiyle beraber magazin gündeminin en çok konuşulan haberlerinden biri oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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