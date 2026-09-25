Sabancı Ailesine Yeni Bir Gelin Geliyor: Yıllardır Birlikte Olduğu Sevgilisiyle Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı

Suzan Sabancı, Amerikan adetlerine göre düğünü kız tarafının organize edeceğini belirterek gençlerden düğün tarihi beklediklerini söyledi. İki ailenin nişandan önce de dost olması, bu haberi ailelerin ikisi için de ayrı bir mutluluk kaynağı yaptı.

Kısacası, Sabancı ailesinde başlayan düğün hazırlıkları, iki kıtayı birbirine bağlayan bu aşk hikayesiyle beraber magazin gündeminin en çok konuşulan haberlerinden biri oldu.