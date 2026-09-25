Çarpıcı Aldatma Hikayeleriyle Dikkat Çeken En İyi Yasak Aşk Temalı Diziler

IMDb: 6.5

Özet: Başarılı bir kariyere, bir eşe ve bir çocuğa sahip olan Alma, iş gezisinde tanıştığı genç Dario'yla tutkulu bir hafta sonu geçirir. Eve geri döndüğünde her şeyi geride bırakıp gitmeye karar verse de bu sandığından çok daha zordur.

Oyuncular: Erik Hayser, Jorge Poza, Maite Perroni

Yaratıcı: Leticia López Margalli