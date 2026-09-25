Çarpıcı Aldatma Hikayeleriyle Dikkat Çeken En İyi Yasak Aşk Temalı Diziler
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20. Obsession (2023)
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19. Sex/Life (2021-2023)
18. Fishbowl Wives (2022-)
17. Fedeltà (2022-)
16. Diario de un Gigoló (2022)
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15. Dark Desire (2020-2022)
14. Toy Boy (2019-)
13. The Marked Heart (2022-)
12. Gypsy (2017)
11. A Teacher (2020)
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10. You Me Her (2016-2020)
9. Love & Anarchy (2020-)
8. The House of Flowers (2018-2020)
7. Big Little Lies (2017-2019)
6. The Crown (2016-2023)
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5. Rivals (2024-2026)
4. The Scandal (2026)
3. Your Friends & Neighbors (2025-2026)
2. The Four Seasons (2025-2026)
1. The Better Sister (2025)
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Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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