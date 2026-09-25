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Çarpıcı Aldatma Hikayeleriyle Dikkat Çeken En İyi Yasak Aşk Temalı Diziler

Çarpıcı Aldatma Hikayeleriyle Dikkat Çeken En İyi Yasak Aşk Temalı Diziler

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
25.09.2026 - 14:21
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Yasak aşk, entrika, tutku gibi kavramların etrafında şekillenen dizilerden bir seçkiyle karşınızdayız! Aldatmayı konu alan en iyi yasak aşk temalı dizi listemizi 2026-Güncel Liste olarak yeniledik, son dönemin en çok konuşulan yapımlarını da araya kattık.

Hazırsanız, detaylara ışınlanıyoruz;

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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20. Obsession (2023)

20. Obsession (2023)
  • IMDb: 5.1

Özet: Obsession, saygın bir cerrah olan William'la müstakbel gelini Anna'nın yasak ve tutkulu ilişkisini odağına alıyor. Tehlikeli bir aşk üçgeninde geçen dizi Josephine Hart'ın kitabından uyarlandı. 

Oyuncular: Richard Armitage, Charlie Murphy, Indira Varma

Yaratıcılar: Morgan Lloyd Malcolm, Benji Walters

19. Sex/Life (2021-2023)

19. Sex/Life (2021-2023)
  • IMDb: 5.5

Özet: Özellikle erotik sahneleriyle dikkat çeken Sex/Life, eski sevgilisiyle tekrar bir araya gelen evli bir kadını odağına alıyor. 

Oyuncular: Sarah Shahi, Mike Vogel, Adam Demos

Yaratıcı: Stacy Rukeyser

18. Fishbowl Wives (2022-)

18. Fishbowl Wives (2022-)
  • IMDb: 6.2

Özet: Kurosawa R'nin manga serisinden uyarlanan dizi, bir apartmanda yaşayan altı farklı kadının yaşadıklarını takip ediyor. Bu lüks apartman dairesinde kalan kadınların her biri, birbirinden mutsuz evliliklerin içinde kendilerini tüketirken, çareyi heyecanlı kaçamaklarda bulurlar.

Oyuncular: Ryôko Shinohara, Masanobu Andô, Takanori Iwata

Yaratıcı: -

17. Fedeltà (2022-)

17. Fedeltà (2022-)
  • IMDb: 6.4

Özet: Onların evliliği dışarıdan mutlu gibi görünmektedir. Ancak içerde yitip giden çok şey vardır. İkisi de arzularına yenik düşünce evlilikleri de çatırdamaya başlar.

Oyuncular: Lucrezia Guidone, Michele Riondino, Leonardo Pazzagli

Yaratıcılar: Elisa Amoruso, Laura Colella, Alessandro Fabbri

16. Diario de un Gigoló (2022)

16. Diario de un Gigoló (2022)
  • IMDb: 6.4

Özet: Dizide bir jigolonun hayatına tanık oluyoruz. Onun yaşamı, müşterilerinden birinin aile meselelerine bulaşması ve mesleğinin en net kuralını, yani âşık olmayı çiğnemesiyle tümden değişiyor.

Oyuncular: Jesús Castro, Victoria White, Fabiola Campomanes

Yaratıcı: Sebastián Ortega

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15. Dark Desire (2020-2022)

15. Dark Desire (2020-2022)
  • IMDb: 6.5

Özet: Başarılı bir kariyere, bir eşe ve bir çocuğa sahip olan Alma, iş gezisinde tanıştığı genç Dario'yla tutkulu bir hafta sonu geçirir. Eve geri döndüğünde her şeyi geride bırakıp gitmeye karar verse de bu sandığından çok daha zordur.

Oyuncular: Erik Hayser, Jorge Poza, Maite Perroni

Yaratıcı: Leticia López Margalli

14. Toy Boy (2019-)

14. Toy Boy (2019-)
  • IMDb: 6.5

Özet: Striptizci Hugo, sevgilisinin kocasını öldürdüğü suçlamasıyla hapse mahkûm edilir. Suçsuz olduğunu kanıtlayamayan Hugo, hapiste geçen yedi yılın sonunda bir avukat aracılığıyla şartlı serbest bırakılır. Şimdi kendisine bunu yapanların peşine düşecektir.

Oyuncular: Jesús Mosquera, Cristina Castaño, María Pedraza

Yaratıcılar: César Benítez, Juan Carlos Cueto, Rocío Martínez Llano

13. The Marked Heart (2022-)

13. The Marked Heart (2022-)
  • IMDb: 6.5

Özet: Bir organ kaçakçılığı mafyası, Simon'un eşini öldürüp kalbini de zengin bir adamın eşine nakleder. Simon, onlardan intikam almak için ilk iş zengin kadınla yakınlaşır.

Oyuncular: Ana Lucía Domínguez, Michel Brown, Margarita Muñoz

Yaratıcı: Leonardo Padron

12. Gypsy (2017)

12. Gypsy (2017)
  • IMDb: 6.8

Özet: Orta yaşlarda evli bir anne ve terapist olan Jean, hastalarıyla sınırları aşan bir ilişki geliştirir. Kimi zaman hastalarını manipüle eden Jean, etik kavramları yıkıp geçer. 

Oyuncular: Naomi Watts, Billy Crudup, Sophie Cookson

Yaratıcı: Lisa Rubin

11. A Teacher (2020)

11. A Teacher (2020)
  • IMDb: 6.9

Özet: Genç bir lise öğretmeni olan Claire'in eşiyle problemli bir ilişkisi vardır. Kardeşinden uzakta yalnız ve mutsuz olan Claire hayatı, son sınıf öğrencisi Eric'in kendisine ilgi göstermesiyle tümden değişir. İkili arasındaki çekim beklenmedik şekilde hızlı ilerleyince türlü problemler baş gösterir.

Oyuncular: Kate Mara, Nick Robinson, Ashley Zukerman

Yaratıcı: Hannah Fidell

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10. You Me Her (2016-2020)

10. You Me Her (2016-2020)
  • IMDb: 7.0

Özet: Dizide banliyöde yaşayan sevgi dolu bir çiftin, sıkıcı buldukları ilişkilerini iyileştirmek için eskort bir kızı hayatlarına almaları üzerine gelişen olaylar anlatılıyor.

Oyuncular: Greg Poehler, Rachel Blanchard, Priscilla Faia

Yaratıcı: John Scott Shepherd

9. Love & Anarchy (2020-)

9. Love & Anarchy (2020-)
  • IMDb: 7.4

Özet: Evli ve iki çocuk sahibi Sofie, aynı zamanda başarılı bir danışmandır. Eski bir yayınevini modernize etmekle görevlendirilen Sofie, burada Max adlı bir teknisyenle tanışır ve beklenmedik bir flört oyunu başlar.

Oyuncular: Gillian Jacobs, Paul Rust, Kerri Kenney-Silver

Yaratıcılar: Paul Rust, Lesley Arfin, Judd Apatow

8. The House of Flowers (2018-2020)

8. The House of Flowers (2018-2020)
  • IMDb: 7.6

Özet: Kara komedi türündeki dizi, çiçekçi dükkânı işleten bir aileyi odağına alıyor. Onların dünyası her ne kadar sevecen ve samimi görünse de ailenin kirlik sırları yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.

Oyuncular: Cecilia Suárez, Aislinn Derbez, Dario Yazbek Bernal

Yaratıcı: Manolo Caro

7. Big Little Lies (2017-2019)

7. Big Little Lies (2017-2019)
  • IMDb: 8.5

Özet: Görünüşte şahane hayatlara sahip üç kadının yollarının bir cinayetle kesişmesini takip eden Big Little Lies, Liane Moriary’nin aynı adlı çok satan romanından uyarlandı. Dizide cinayeti çözmeye çalışan kadınların hayatında pek çok olay yaşanıyor. 

Oyuncular: Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley

Yaratıcılar: Liane Moriarty, David E. Kelley

6. The Crown (2016-2023)

6. The Crown (2016-2023)
  • IMDb: 8.6

Özet: Dizi, Kraliçe II. Elizabeth'in saltanatındaki siyasi rekabetleri, romantizmi, entrikaları ve Kraliyet Ailesi'nde yaşanan tüm skandalları anlatırken 20. yüzyılın ikinci yarısını şekillendiren olayları da takip ediyor.

Oyuncular: Claire Foy, Olivia Colman, Imelda Staunton

Yaratıcı: Peter Morgan

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5. Rivals (2024-2026)

5. Rivals (2024-2026)
image.tmdb.org
  • IMDb: 7.9

Özet: Jilly Cooper'ın romanından uyarlanan dizi, 1980'lerin İngiltere'sinde geçiyor. Eski olimpiyat şampiyonu Rupert Campbell-Black ile medya patronu Tony Baddingham arasındaki amansız rekabeti, bu rekabetin gölgesinde gelişen yasak ilişkileri ve skandalları anlatıyor.

Oyuncular: David Tennant, Alex Hassell, Aidan Turner

Yaratıcı: Dominic Treadwell-Collins

4. The Scandal (2026)

4. The Scandal (2026)
image.tmdb.org
  • IMDb: 6.1

Özet: 2003 yapımı Untold Scandal filminden uyarlanan dizi, Joseon Hanedanlığı'nda geçen tehlikeli bir baştan çıkarma oyununu konu alıyor. Kurnaz bir soylu kadınla dizginsiz bir çapkının kurduğu tuzak, masum bir dulu yasak bir aşkın içine sürüklüyor.

Oyuncular: Son Ye-jin, Ji Chang-wook, Nana

Yaratıcı: Jung Ji-woo

3. Your Friends & Neighbors (2025-2026)

3. Your Friends & Neighbors (2025-2026)
image.tmdb.org
  • IMDb: 7.6

Özet: İşinden olan bir hedge fon yöneticisi olan Coop, hayat standardını korumak için zengin komşularının evlerini soymaya başlar. Ancak çaldığı evlerde bulduğu sırlar, komşularının gizli aldatmalarını ve çürümüş evliliklerini gözler önüne serer.

Oyuncular: Jon Hamm, Amanda Peet, Olivia Munn

Yaratıcı: Jonathan Tropper

2. The Four Seasons (2025-2026)

2. The Four Seasons (2025-2026)
image.tmdb.org
  • IMDb: 7.2

Özet: Yıllardır tatillerini birlikte geçiren üç çift, Nick'in eşi Anne'i genç bir kadın için terk edeceğini açıklamasıyla sarsılır. Aldatma ve boşanmanın arkadaş grubunun dengelerini nasıl altüst ettiğini anlatan bir dram-komedi.

Oyuncular: Tina Fey, Steve Carell, Colman Domingo

Yaratıcılar: Tina Fey, Lang Fisher, Tracey Wigfield

1. The Better Sister (2025)

1. The Better Sister (2025)
image.tmdb.org
  • IMDb: 7.0

Özet: Chloe, kız kardeşi Nicky'nin eski eşi Adam'la evlenmiştir; Adam'ın öldürülmesiyle birlikte iki kız kardeşin arasındaki yasak geçmiş ve Chloe'nin Adam'ın iş ortağıyla yaşadığı gizli ilişki gün yüzüne çıkar.

Oyuncular: Jessica Biel, Elizabeth Banks, Corey Stoll

Yaratıcı: Olivia Milch

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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