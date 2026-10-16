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Aldatma Konulu Filmler: Yasak Aşkın Büyüsüne Kapılmış Çiftlerin Tutkulu Hikayelerine Davet Eden Filmler

Aldatma Konulu Filmler: Yasak Aşkın Büyüsüne Kapılmış Çiftlerin Tutkulu Hikayelerine Davet Eden Filmler

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
16.10.2026 - 13:36
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Yasak aşk dendiğinde ilk akla gelen genellikle aldatma konulu filmler olsa da bu aşkların önüne çıkan engeller çok daha çeşitli: sınıf farkları, aile düşmanlıkları, toplumun dayattığı kurallar ve hatta zamanın kendisi... Başta hikâyeyi kabullenemesek de karakterlerin duygularını öyle iyi anlatan filmler var ki, o aşkların yaşanması gerektiğine hemfikir oluyoruz. Listemizi Sydney Sweeney ve Amanda Seyfried'lı The Housemaid, Margot Robbie ve Jacob Elordi'li Uğultulu Tepeler ve Paul Mescal ile Josh O'Connor'ı buluşturan The History of Sound gibi 2025-2026'nın en çok konuşulan yasak aşk filmleriyle güncelledik. İşte The Graduate'ten In the Mood for Love'a, tutkunun her türlü engeli aştığı 35 film!

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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35. Kiss of the Spider Woman (2025) / IMDb: 5.7

35. Kiss of the Spider Woman (2025) / IMDb: 5.7

Kiss of the Spider Woman

Arjantin'de bir hapishane hücresinde, siyasi mahkum Valentín ile ahlaksızlıkla suçlanan Molina aynı hücreyi paylaşmak zorunda kalır. Molina, hayran olduğu bir Hollywood yıldızının başrolünde olduğu bir müzikalin hikâyesini anlatarak hücrenin karanlığını renklendirir. Bu masalsı anlatılar sırasında iki adam arasında kimsenin onaylamayacağı, beklenmedik bir bağ doğar. Manuel Puig'in efsanevi romanının Bill Condon imzalı müzikal uyarlaması, Diego Luna ve Jennifer Lopez'i buluşturuyor.

34. Regretting You (2025) / IMDb: 6.0

34. Regretting You (2025) / IMDb: 6.0

Regretting You

Morgan, genç yaşta hamile kalıp evlendiği kocası Chris ve kızı Clara ile dışarıdan mutlu görünen bir hayat sürmektedir. Ancak trajik bir kaza, Chris'in uzun süredir Morgan'ın kız kardeşiyle yasak bir ilişki yaşadığını ortaya çıkarır. Bu sarsıcı ihanetle yüzleşmek zorunda kalan anne ve kız, hem birbirlerini hem de aşkı yeniden keşfetmeye çalışır. Colleen Hoover'ın çok satan romanından uyarlanan film, ihanetin bir aileyi nasıl kuşaklar boyu etkilediğini anlatıyor.

33. Uğultulu Tepeler (2026) / IMDb: 6.1

33. Uğultulu Tepeler (2026) / IMDb: 6.1

Wuthering Heights

Emily Brontë'nin ölümsüz romanı, Saltburn'ün yönetmeni Emerald Fennell'in cesur yorumuyla yeniden beyaz perdede. Yorkshire'ın rüzgarlı bozkırlarında birlikte büyüyen Catherine ile Heathcliff arasında tutkulu bir aşk filizlenir. Ancak Catherine'in sınıf farkı ve gurur yüzünden başka bir adamla evlenmesi, bu aşkı yasak ve yıkıcı bir tutkuya dönüştürür. Margot Robbie ve Jacob Elordi'nin arasındaki kimya, filmin en çok konuşulan yanı oldu.

32. Splitsville (2025) / IMDb: 6.4

32. Splitsville (2025) / IMDb: 6.4

Splitsville

Karısı Ashley'nin boşanmak istediğini öğrenen iyi kalpli Carey, desteğe ihtiyacı olduğu için arkadaşları Julie ve Paul'ün kapısını çalar. Çiftin mutlu evliliklerinin sırrı ise açık bir ilişki yaşamalarıdır. Ancak Carey'nin sınırı aşmasıyla herkesin ilişkisi bir anda kaosa sürüklenir. Dakota Johnson ve Adria Arjona'lı film, sadakat ve ihanet kavramlarını kahkahalarla sorgulayan cüretkar bir kara komedi.

31. Anna Karenina (2012) / IMDb: 6.6

31. Anna Karenina (2012) / IMDb: 6.6

Anna Karenina

1874 yılında genç ve güzel Anna Karenin yaptığı evlilikle St. Petersburg'un yüksek sosyetesi içerisinde çok iyi bir konuma sahiptir. Kocası Karenin Rus siyasetinin de önemli isimlerindendir. Bir gün erkek kardeşi Oblonsky’den eşi Dolly ile arasını düzeltmesini isteyen ve onu Moskova’ya çağran bir mektup alır. Bu yolculuk esnasında tanıştığı Kontes Vronsky'nin garda kendilerini karşılayan oğlu, genç subay Vronsky ile aralarında bir kıvılcım çakar. Moskova'da karışık aşk üçgenleri arasında düzenlenen büyük bir dans balosunda herkesin bakışları Vronsky ve Anna'nın üzerinde toplanır. Anna, karşı koyamadığı bir aşka doğru sürüklenirken, Vronsky'den kaçıp St. Petersburg’a ve aile yaşantısına dönmesi, ne hakkında çıkan dedikoduları engelleyebilir ne de yüreğinde duyduğu aşkı. Bu arada eşi Karenin, Anna'yı uyarır; halkın gözünde bir skandala yol açmıştır. Ama aşkın seçen kadına karşı Rus halkının iki yüzlülüğü de bu şekilde ortaya çıkacaktır...

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30. The Housemaid (2025) / IMDb: 6.7

30. The Housemaid (2025) / IMDb: 6.7

The Housemaid

Geçmişiyle boğuşan genç Millie, zengin bir çift olan Nina ve Andrew'un lüks malikanesinde yatılı hizmetçi olarak çalışmaya başlar. Ancak evin mükemmel görünen düzeni, sırlar, manipülasyonlar ve giderek tırmanan psikolojik oyunlarla doludur. Millie ile ev sahibi Andrew arasındaki yasak yakınlaşma, herkesi tehlikeli bir oyunun içine çeker. Freida McFadden'ın çok satan romanından uyarlanan, Sydney Sweeney ve Amanda Seyfried'lı nefes kesen bir gerilim.

29. Romeo ve Juliet (1996) / IMDb: 6.7

29. Romeo ve Juliet (1996) / IMDb: 6.7

Romeo + Juliet

Romeo ve Juliet'in destansı aşk hikayesi çağdaş dünyada vuku bulsaydı nasıl bir trajediye yol açardı. Yine aynı, ancak bu defa kılıçların yerini 'kılıç adları' taşıyan modern silahlar alacaktır. Filmde Romeo (Leonardo DiCaprio) ve Juliet (Claire Danes), kentin iki düşman ailesinin çocuklarıdır. Trajik bir rastlantı sonucu iki genç birbirlerine aşık olurlar ve ailelerin savaşının ortasında bir kaçış bulmaya çalışırlar.

28. Tristan ve Isolde (2006) / IMDb: 6.8

28. Tristan ve Isolde (2006) / IMDb: 6.8

Tristan + Isolde

İngiltere ve İrlanda savaştadırlar. İngiliz Kaptan Tristan ordunun en tanınmış askerlerinden biri, aynı zamanda da Lord Marke’nin sağ koludur. Savaşta ağır yara alan bu cesur asker, denizde kaybolur ve kendini bir sahilde Isolde’nin karşısında karaya vurmuş olarak bulur. Genç ve çekici İralandalı kız kral Donnchadh’ın biricik kızıdır. Kral kati surette bu birlikteliği kabul etmeyecek, genç çift bu içinden çıkılması zor durumla baş etmeye çalışacaktır. Tristan ve Isolde İngiltere’nin huzuru ve geleceği uğruna duygularını bastırmaya çalışacak, fakat bastırılan bu duygu anbean alevlenecek ve karşı konulması mümkün olmayan bir tutkuya dönüşecektir. Uzak durma çabalarına rağmen yazgıları birleşen Tristan ve Isolde, tüm güçlüklere rağmen kaderlerini değiştirebilecekler midir?

27. The History of Sound (2025) / IMDb: 6.9

27. The History of Sound (2025) / IMDb: 6.9

The History of Sound

1917 yılında, müzik tutkusuyla tanışan iki genç adam, Lionel ve David, birbirlerine karşı o dönemde asla kabul görmeyecek bir aşk beslemeye başlar. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Maine'in ormanlarında halk şarkılarını kaydetmek için birlikte yola çıkarlar. Ancak bu sessiz ve gizli aşk, hayatın onları farklı yollara savurmasıyla yıllar boyu süren bir özleme dönüşür. Paul Mescal ve Josh O'Connor'ın yürek sızlatıcı performanslarıyla, zamana meydan okuyan yasak bir aşkın hüzünlü hikâyesi.

26. Düşes (2008) / IMDb: 6.9

26. Düşes (2008) / IMDb: 6.9

The Duchess

On sekizinci yüzyıl sonu, çok güzel ve büyüleyici Düşes Georgiana Cavendish, dönemin en etkileyici kadınıdır. Düşesliği güzelliği ve karizmasına borçludur. Ancak yanlış politik hareketler, savurganlık, açgözlülük, kumar ve yaşadığı aşk onun itibarını düşürmüştür. Kendinden yaşça büyük, Devonshire Dükü ile evlenir. Bu evlilikle Georgiana moda ekolü haline gelir. Aynı zamanda kurnaz bir politikacıdır da. Ama Georgiana hala evliliğinde bulamadığı aşkı umutsuzca aramaya devam eder.

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25. Parlak Yıldız (2009) / IMDb: 6.9

25. Parlak Yıldız (2009) / IMDb: 6.9

Bright Star

Filmde; 1818 yılında igiltere'nin bir kasabasında yaşayan 23 yaşındaki şairin komşusu Fnny Brawne ile yaşadığı yasak aşk ve aşklarına engel olan olaylar anlatılır.

24. Yasak Aşk (1996) / IMDb: 6.9

24. Yasak Aşk (1996) / IMDb: 6.9

Jude

Toplumun klişeleşmiş bakış açılarını yıkmak zordur. Sürekli gelişme ve öğrenme arzusu ile yanıp tutuşan duvarcı Jude Fawley, zor olan her şeyle mücadele etmeye hazırdır. 19. yüzyılın, insanları belli statülere hapseden hiyerarşik anlayışını yıkmakla mücadele eden Fawley, öğrenme arzusunun da etkisi ile üniversitenin bulunduğu kasabaya taşınır. Bu kasabada tanıştığı Sue, olmak istediği insanın cisme gelmiş hali gibidir. Akraba olmalarına rağmen aralarında engellenemez bir çekim başlar.

23. Cennet (2002) / IMDb: 6.9

23. Cennet (2002) / IMDb: 6.9

Heaven

Philippa İtalya'da öğretmenlik yapan bir kadındır. Ailesindeki çoğu kişiyi uyuşturucu yüzünden kaybeder bu yüzden de kendi adaletini sağlamak için kendisini hapishanede bulur. Filmde; Philippa ile gardiyanın yaşadıkları aşk ve birlikte sürüklendikleri maceralar konu edinilir.

22. Benim Adım Aşk (2009) / IMDb: 7.0

22. Benim Adım Aşk (2009) / IMDb: 7.0

Io sono l'amore

Milan'ın ileri gelenlerinden olan Recchi ailesi için her şey, sahip oldukları şirketin hisselerini Tancredi ve oğlu Eduordo Jr. arasında bölüşme kararıyla başlar. Eduordo'nun aslında başka planları vardır, yetenekli bir şef olan Antonio ile birlikte bir restoran açmayı düşünmektedir. Tancredi'nin eşi ve Eduordo'nun annesi Emma'nın hayatı dolaylı olarak bu kararla değişir. Bir Rus göçmeni olan ve İtalya'daki yaşama uyum sağlamaya çalışan Emma'nın tüm düzeni, Antonio'ya aşık olması ile bozulur. Bu tutkulu aşk hikayesi, tüm ailenin dengelerini alt üst edecektir.

21. 5 to 7 (2014) / IMDb: 7.1

21. 5 to 7 (2014) / IMDb: 7.1

5 to 7

New York'ta yaşayan arzu dolu bir roman yazarı ile genç ve güzel bir kadın arasında bir ilişki başlamıştır. Ancak bu kadın Fransız bir diplomatın karısıdır ve bu yeni çift her akşam yalnızca 5 - 7 arasında buluşabilmektedirler. Aşkları derinleştikçe kültürler, dünya görüşü, kişisel ahlak ve diyet tercihleri gibi konularda aralarında çatışmalar gün yüzüne çıkmaya başlar.

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20. Beni Asla Bırakma (2010) / IMDb: 7.1

20. Beni Asla Bırakma (2010) / IMDb: 7.1

Never Let Me Go

Ruth, Kathy ve Tommy yatılı okulda birlikte büyümüş üç arkadaştır. Filmde, bu üç arkadaşın karşı karşıya kaldığı acı gerçekler ve içlerinde bulundukları aşk üçgeni konu edinilir.

19. Daha Yaklaş (2004) / IMDb: 7.1

19. Daha Yaklaş (2004) / IMDb: 7.1

Closer

Yazı, çizi ve editörlük işleri ile iştigal eden her hevesli katip gibi, Dan da yazarlık yapmayı kafasının içinden hevesle geçirmektedir. Ancak şimdilik, sadece ölüm ilanları yazarak hayatını kazanmak zorunda ve düşlerini ertelemektedir. Yazarlık hedefi olan genç bir gazeteci olan Dan, bir gün tesadüf eseri, bir kaza sonucunda Amerikalı Alice ile tanışır. İşte Dan, şimdi ilham perisine kavuştuğunu düşünmektedir. Alice’in hayatından yola çıkarak yazdığı kitap baskıya hazırlanırken, kapak fotoğrafı için gittiği fotoğrafçının Anna’ya aşık olması ve aralarında filizlenen ilişki, işleri biraz karıştırır. Zira yeni boşanmış olan Anna, Dan’in ilgisini karşılıksız bırakır ve Dan sayesinde tanıştığı doktor Larry ile evlenir. Fakat Anna ve Dan arasındaki elektriklenme, ikisinin de sevdiklerini aldatmasına sebep olacaktır. Bu kaçamakların ortaya çıkması ise dörtlünün hayatlarını alt üst eder.

18. Kırık Bir Aşk Hikayesi (1981) / IMDb: 7.1

18. Kırık Bir Aşk Hikayesi (1981) / IMDb: 7.1

Kırık Bir Aşk Hikayesi

Severek ayrılmak zorunda kalan Fuat ve Aysel'in hikayesi anlatılır. Fuat babasının zoruyla zengin bir fabrika sahibinin kızıyla nişanlanır ancak Fuat hala Aysel'e aşıktır.

17. Karşı Pencere (2003) / IMDb: 7.2

17. Karşı Pencere (2003) / IMDb: 7.2

La finestra di fronte

Giovanna, tavuk paketleyen bir bir firmada muhasebecidir. Biraz şüpheli bir işi olan, mezarlıkta çalışan bir adamla evlidir. Genç kadın, ilk başta karşı apartmanda oturan genç bir adamın hayatını merak etmeye başlar. Sonrasında da ona aşık olur. Aralarındaki ilişki, Giovanna’nın yaşlı bir adamdan öğrendikleri doğrultusunda giderek daha da güçlenir. Bu yaşlı adam ansızın hayatlarına girmiştir. Yaşlı adam 1943 yılı sonbaharında yaşanan bazı olaylara takıktır halen ve hafızasını oralarda bir yerlerde yitirmiştir sanki. Giovanna ile kendine bir sığınak bulmuştur.

16. Tess (1979) / IMDb: 7.3

16. Tess (1979) / IMDb: 7.3

Tess

Film; sınıf farklılıkları, sınıf atlama çabası, adaletsizliklik kavramları arasında gezen bu filmde köylü bir genç kız olan Tess'in babasının ısrarı üzerine soylu bir ailenin yanına gitmesi ve burada kötü olaylar yaşadıktan evine dönmesini ve sonrasında yaşadıklarını konu edinir.

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15. İngiliz Hasta (1996) / IMDb: 7.4

15. İngiliz Hasta (1996) / IMDb: 7.4

The English Patient

Laszlo Almásy bir harita yapımcısıdır ve sahra çölünün bazı bölgelerinde harita çıkarmakla görevlidir. II. Dünya Savaşı'nda geçen hikâyede, bir uçak kazasında Almásy'nin vücudunda yanıklar oluşur ve Almásy yatağa düşer. Ona bakacak kişi Hanna adında bir hemşiredir. Eski bir İtalyan manastırında kalmaya başlayan Almásy, gizemli geçmişini hatırlamaya başlar.

14. Yasak Aşk (2012) / IMDb: 7.5

14. Yasak Aşk (2012) / IMDb: 7.5

En kongelig affære

18’nci yüzyıl İngiltere'si. Britanya Krallığı’nın prensesi olan Caroline Mathilde (Alicia Vikander), Danimarka kralı Christian (Mikkel Boe Folsgaard) ile birbirlerini henüz görmedikleri halde görücü usülü evlendirilmişlerdir. Caroline, Danimarka’ya gittiğinde ülkede baskıcı bir rejimin hüküm sürdüğünü ve soylu rahiplerin yönetimi ele geçirdiğini fark eder. Öte yandan hafiften çılgın olan kralla başlarda anlaşamayan Caroline, kralın Avrupa seyahati sırasında tanıştığı ve saraya getirdiği doktor olan Johann Struensee’yle (Mads Mikkelsen) büyük ve yasak bir aşk yaşamaya başlar.

13. Piyano (1993)/ IMDb: 7.5

13. Piyano (1993)/ IMDb: 7.5

The Piano

19. Yüzyılın ortalarında Yeni Zellanda’nın batı kıyısında geçen hikayesidir. Altı yaşından beri tek bir kelime bile konuşamayan Ada bu suskunluğunu çok sevdiği piyanosuna yansıtmış, iyi bir piyanist olmuştur. Babası Ada’yı, Yeni Zellanda’lı bir zenginle yaptığı anlaşmayla evlendirir ve genç kadın kızını da alarak daha önce hiç görmediği, bilmediği bu ülkeye taşınır. Yeni kocasıyla arasında problemler yaşanır ve genç kadın piyanosundan ayrılmak zorunda kalır. Ancak bu esnada kendisini bekleyen bir sürpriz hayatındaki tüm aksaklıkları çözecek, onu bambaşka biri haline getirecektir.

12. Tutku Oyunları (2006) / IMDb: 7.5

12. Tutku Oyunları (2006) / IMDb: 7.5

Little Children

Amerika’nın banliyösünde “Madam Bovary” nin yankıları. Sarah, bir reklam müdürü ile yaptığı sevgisiz bir evliliğin içinde savrulurken kızı ile parkta, havuzda uzun saatler geçirerek daha fazlasını elde etmek istemektedir. Brad, bir belgesel yapımcısı ile evli olan olgunlaşmamış bir ev erkeğidir. Ronnie, hapisten henüz çıkmıştır ve yaşlı annesi May ile birlikte yaşamaktadır. Larry emekli bir polistir ve Ronnie’nin kaçmasına engel olmuştur. Sarah ve Brad kesişirler. Ronnie ile Larry’nin şeytanları vardır. Brad’in bar için çalışması gerekir ve Larry işini kaybeder. Ronnie’nin annesi de oğlunun bir kız arkadaşa ihtiyacı olduğunu düşünmektedir. Sarah, daha fazla bu mutsuz hayatın içinde sıkışık yaşamak istememektedir. Film boyunca tüm bu karmaşık hikayelerin, her birini nereye götüreceği merak konusu olur.

11. Erkekler Ağlamaz (1999) / IMDb: 7.5

11. Erkekler Ağlamaz (1999) / IMDb: 7.5

Boys Don't Cry Cry

Kendisini erkek olarak hisseden yalnız bir kız olan Teena Brandon bir gün şaçını kestirip bir bara gitmesiyle olayların geliştiği bu filmde sevgilisi Lana ile yaşadıkları aşk konu edinilir.

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10. Yasak İlişki (1995) / IMDb: 7.6

10. Yasak İlişki (1995) / IMDb: 7.6

The Bridges of Madison County

1960'larda bir gün fotoğrafçı Robert Kincaid Madison County'e bazı köprü resimleri çekmek için geliyor. Ama orada tanıştığı Francesca Johnson adlı bir ev kadınına da aşık oluyor. 4 gün boyunca müthiş bir aşk yaşayan Robert ve Francesca bu dört günün sonunda bir seçim yapmak zorunda kalıyorlar. Francesca evlidir ve çocukları vardır. Robert, ondan kendisiyle beraber gelmesini istiyor ama Francesca, Robert'ı hayatında kimseyi sevmediği kadar sevse de öbür tarafta da bir ailesi vardır.

9. Her Şey Senin İçin (1955) / IMDb: 7.6

9. Her Şey Senin İçin (1955) / IMDb: 7.6

All That Heaven Allows

Bir trafik kazası sonucunda ünlü bir cerrahın ölmesine, karısının ise kör kalmasıne neden olan zengin iş adamı olan Bob Merrick hayatını cerrahın kör olan karısını iyileştirmeye adar ve bir süre sonra bu ikili arasında bir aşk oluşur.

8. Batı Yakası Hikayesi (1961) / IMDb: 7.6

8. Batı Yakası Hikayesi (1961) / IMDb: 7.6
pmcdeadline2.files.wordpress.com

West Side Story

Batı Yakasının Hikayesi, unutulmaz şarkılara, başarılı koreografilere ve Romeo ile Juliet'in trajedisine sahip bir film. Birbirine düşman iki sokak çetesi olan Köpekbalıkları ve Jetler'e mensup bir genç kız ile bir genç erkeğin aşkını ve kavuşamama hikayelerini anlatan film, modern bir Romeo ve Juliet uyarlamasını müzikal türe sokuyor.

7. Gülün Adı (1986) / IMDb: 7.7

7. Gülün Adı (1986) / IMDb: 7.7

The Name of The Rose

Görünüşte bir dedektif filmi gibi dursa da gizemli olaylar çervesinde Vargas ile bir köylü kızının yaşadığı aşk konu edinilir.

6. Makas Eller (1990) / IMDb: 7.8

6. Makas Eller (1990) / IMDb: 7.8
i.amz.mshcdn.com

Edward Scissorhands

Edward Scissorhands’i yatan mucit, işini tam olarak bitiremeden ölmüş ve Edward’ı makaslardan oluşan elleriyle bırakmak zorunda kalmıştır. Münzevi bir yaşam süren genç, Peg Boggs’in onu evine götürmesiyle birlikte topluma karışmaya başlayacaktır. Fakat kimi sürprizler içeren bu buluşma, üzücü olaylara da gebedir...

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5. Boş Ev (2004) / IMDb: 7.9

5. Boş Ev (2004) / IMDb: 7.9

Bin-jip

Kendine ait bir hayatı olmayan,diğer insanların yaşamına kendi yöntemleri ile ortak olan bir adam...Ve yardıma ihtiyacı olan genç ve güzel bir kadın...Tatile giden insanların evlerini kullanarak yaşayan ve karşılığını kendince bozulmuş ev aletlerini onararak ödeyen tuhaf bir adamın hikayesi...Evde kocası tarafından işkence gören genç bir kadınla karşılaşan adam oldukça şaşkındır. İlk başta birbirinden çok farklı görünen bu iki insan giderek yakınlaşır ve aralarında sıra dışı bir ilişki başlar.

4. Titanik (1997) / IMDb: 8.0

4. Titanik (1997) / IMDb: 8.0

Titanic

Teknolojinin son sürat ilerlediği bir dönemde, insanlar üstesinden gelemeyecekleri hiç bir sorun olamayacağına inanmaya başlamışlardır. 'Titanic' adlı dev transatlantik ise, insanlığın doğaya karşı gövde gösterisi gibidir. Bu 'Düşler Gemisi' nin yolcuları arasında Avrupa`da birkaç yıl geçirdikten sonra Amerika'ya dönmekte olan, Jack adlı genç bir ressam ile nişanlısı ve annesiyle Philadelphia`ya giden Rose adlı genç bir kız da vardır. İki genç, şans eseri tanışacak, aralarındaki sınıf farkına aldırmaksızın birbirlerine yakınlaşacaktır. Bu arada doğa insanoğlunun günden güne artan kibirine bir nokta koymayı planlamaktadır. Yola çıkılmasından dört buçuk gün sonra, 10 Nisan 1912'de, Titanic iki saat kırk dakika süren ve sulara gömülmesiyle son bulan, hazin olayların başlamasına neden olacak buz dağına çarpacaktır.

3. Aşk Mevsimi (1967) / IMDb: 8.0

3. Aşk Mevsimi (1967) / IMDb: 8.0

The Graduate

Yeni mezun olmuş ve bunalmış bir genç olan Benjamin Braddock'un babasının patronunun karısı ile yaşadığı yasak aşk konu edinilir.

2. Aşk Zamanı (2000) / IMDb: 8.0

2. Aşk Zamanı (2000) / IMDb: 8.0

Fa yeung nin wa

Hong Kong, 1960'lı yılların başlarını yaşamaktadır. Chau lokal bir gazetenin yazı işleri müdürüdür. Karısıyla birlikte büyük oranda Şangaylıların hayatlarını sürdürdükleri bir apartmana taşınırlar. Chau bir gün kapı komşusu Li-Chun ile karşılaşır. İkisi de eşlerinden bağımsız bir şekilde eşya taşımaktadırlar. Günden güne birbirleriyle yakınlaşmaya başlayan ikili bir süre sonra tuhaf bir gerçekle karşı karşıya kalacaktır. Bu da eşlerinin de birlikte oldukları gerçeğidir. Artık onların da kendilerini ve ilişkilerini yeniden gözden geçirebilecekleri bir ortam oluşmuştur.

1. Aşk Üzerine Bir Film (1988) / IMDb: 8.1

1. Aşk Üzerine Bir Film (1988) / IMDb: 8.1

A Short Film About Love

Filmin konusu; 19 yaşında komşusunu dürbünle gözetleyen Tomek ile 30'larında her şeye sahip gibi görünen sanatçı Magda'nın yaşadıkları yasak aşktır.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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