Aldatma Konulu Filmler: Yasak Aşkın Büyüsüne Kapılmış Çiftlerin Tutkulu Hikayelerine Davet Eden Filmler

Amerika’nın banliyösünde “Madam Bovary” nin yankıları. Sarah, bir reklam müdürü ile yaptığı sevgisiz bir evliliğin içinde savrulurken kızı ile parkta, havuzda uzun saatler geçirerek daha fazlasını elde etmek istemektedir. Brad, bir belgesel yapımcısı ile evli olan olgunlaşmamış bir ev erkeğidir. Ronnie, hapisten henüz çıkmıştır ve yaşlı annesi May ile birlikte yaşamaktadır. Larry emekli bir polistir ve Ronnie’nin kaçmasına engel olmuştur. Sarah ve Brad kesişirler. Ronnie ile Larry’nin şeytanları vardır. Brad’in bar için çalışması gerekir ve Larry işini kaybeder. Ronnie’nin annesi de oğlunun bir kız arkadaşa ihtiyacı olduğunu düşünmektedir. Sarah, daha fazla bu mutsuz hayatın içinde sıkışık yaşamak istememektedir. Film boyunca tüm bu karmaşık hikayelerin, her birini nereye götüreceği merak konusu olur.