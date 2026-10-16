Aldatma Konulu Filmler: Yasak Aşkın Büyüsüne Kapılmış Çiftlerin Tutkulu Hikayelerine Davet Eden Filmler
Yasak aşk dendiğinde ilk akla gelen genellikle aldatma konulu filmler olsa da bu aşkların önüne çıkan engeller çok daha çeşitli: sınıf farkları, aile düşmanlıkları, toplumun dayattığı kurallar ve hatta zamanın kendisi... Başta hikâyeyi kabullenemesek de karakterlerin duygularını öyle iyi anlatan filmler var ki, o aşkların yaşanması gerektiğine hemfikir oluyoruz. Listemizi Sydney Sweeney ve Amanda Seyfried'lı The Housemaid, Margot Robbie ve Jacob Elordi'li Uğultulu Tepeler ve Paul Mescal ile Josh O'Connor'ı buluşturan The History of Sound gibi 2025-2026'nın en çok konuşulan yasak aşk filmleriyle güncelledik. İşte The Graduate'ten In the Mood for Love'a, tutkunun her türlü engeli aştığı 35 film!
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
35. Kiss of the Spider Woman (2025) / IMDb: 5.7
34. Regretting You (2025) / IMDb: 6.0
33. Uğultulu Tepeler (2026) / IMDb: 6.1
32. Splitsville (2025) / IMDb: 6.4
31. Anna Karenina (2012) / IMDb: 6.6
30. The Housemaid (2025) / IMDb: 6.7
29. Romeo ve Juliet (1996) / IMDb: 6.7
28. Tristan ve Isolde (2006) / IMDb: 6.8
27. The History of Sound (2025) / IMDb: 6.9
26. Düşes (2008) / IMDb: 6.9
25. Parlak Yıldız (2009) / IMDb: 6.9
24. Yasak Aşk (1996) / IMDb: 6.9
23. Cennet (2002) / IMDb: 6.9
22. Benim Adım Aşk (2009) / IMDb: 7.0
21. 5 to 7 (2014) / IMDb: 7.1
20. Beni Asla Bırakma (2010) / IMDb: 7.1
19. Daha Yaklaş (2004) / IMDb: 7.1
18. Kırık Bir Aşk Hikayesi (1981) / IMDb: 7.1
17. Karşı Pencere (2003) / IMDb: 7.2
16. Tess (1979) / IMDb: 7.3
15. İngiliz Hasta (1996) / IMDb: 7.4
14. Yasak Aşk (2012) / IMDb: 7.5
13. Piyano (1993)/ IMDb: 7.5
12. Tutku Oyunları (2006) / IMDb: 7.5
11. Erkekler Ağlamaz (1999) / IMDb: 7.5
10. Yasak İlişki (1995) / IMDb: 7.6
9. Her Şey Senin İçin (1955) / IMDb: 7.6
8. Batı Yakası Hikayesi (1961) / IMDb: 7.6
7. Gülün Adı (1986) / IMDb: 7.7
6. Makas Eller (1990) / IMDb: 7.8
5. Boş Ev (2004) / IMDb: 7.9
4. Titanik (1997) / IMDb: 8.0
3. Aşk Mevsimi (1967) / IMDb: 8.0
2. Aşk Zamanı (2000) / IMDb: 8.0
1. Aşk Üzerine Bir Film (1988) / IMDb: 8.1
Sizin de eklemek istediğiniz filmler neler?
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