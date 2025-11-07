Tarih Meraklıları Buraya: Sizi Zamanda Yolculuğa Çıkaracak Birbirinden Güzel 15 Orta Çağ Dizi ve Filmi

Dizi tamamen tarihsel bir orta çağ ortamında geçmiyor — burada daha çok “fantastik orta çağ benzeri” bir dünya kurulmuş durumda. Yine de “kılıç, krallık, büyü, savaş” gibi orta çağ-tılsımlı unsurları içerdiği için listemizde yer almaya hak kazandı. Dizide genç bir haritacı olan Alina Starkov’un büyü gücünü keşfetmesiyle, krallıklar arası savaş, entrika ve büyüyle yüklü bir macera başlıyor.