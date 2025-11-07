onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Tarih Meraklıları Buraya: Sizi Zamanda Yolculuğa Çıkaracak Birbirinden Güzel 15 Orta Çağ Dizi ve Filmi

Tarih Meraklıları Buraya: Sizi Zamanda Yolculuğa Çıkaracak Birbirinden Güzel 15 Orta Çağ Dizi ve Filmi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.11.2025 - 22:13

Tarihi dizi ve filmleri seviyorsanız bu liste tam size göre! Adeta zamanda yolculuk yapacak ve tarihin tam ortasında kendinize bir yer bulacaksınız. Etkisinden kolay kolay çıkamayacağınızı düşündüğümüz bu dizi ve filmleri sakın kaçırmayın.

İşte, Orta Çağ konulu 15 dizi ve film...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Shōgun (2024)

1. Shōgun (2024)

17. yüzyıl Japonya’sında (feodal dönemde) geçen dizi İngiliz denizci John Blackthorne’ın Japonya’ya gemisiyle sürüklenmesiyle başlıyor. Lord Toranaga ile politik mücadeleye giren Blackthorne sayesinde Japonya’yı yöneten güç dengeleri ortaya çıkıyor. Kültürlerarası çatışma, sadakat ve ihanet dizide öne çıkan temalar arasında ve dizideki Batı – Doğu etkileşimi dikkat çekici.

2. The Decameron (2024)

2. The Decameron (2024)

İtalya’da, 1348’de, kara veba (Black Death) sırasında bir grup asilzade ve hizmetliler, Floransa’dan kaçarak kırsal bir villaya sığınıyor. Başta kaçış olarak düşünülürken, villada ahlaki çöküşler, iktidar oyunları, sosyal statü çatışmaları ortaya çıkmaya başlıyor. Hizmetlilerle aristokratlar arasındaki sınırlar belirsizleşiyor; ihanet, aşk ve hayatta kalma iç içe geçiyor.

3. Stockholm Bloodbath (2023)

3. Stockholm Bloodbath (2023)

Dizi 1520’de İsveç ve Danimarka arasındaki güç mücadelesi ve katliam (Stockholm Bloodbath) işleniyor. Hikayede iki kız kardeş olan Anne ve Freja Eriksson’un ailelerinin katledilmesi üzerine intikam arayışına yer veriliyor. Film, tarihsel bir olayı dramatize ederken bir yandan da epik savaş sahneleri, soğuk mevsim atmosferi ve ihanet temasıyla ön plana çıkıyor.

4. Stockholm Bloodbath (2023)

4. Stockholm Bloodbath (2023)

Bu film, 15. yüzyıl Çekya’sında, özellikle Jan Žižka’nın hayatına odaklanıyor. Film, Çekya’nın Habsburg Krallığı’na karşı verdiği mücadelelerin ve bu komutanın yenilmezlik ününün nasıl oluştuğunu epik bir savaş dramı şeklinde sunuyor.

5. The Last Kingdom: Seven Kings Must Die (2023)

5. The Last Kingdom: Seven Kings Must Die (2023)

Bu film, popüler dizi The Last Kingdom’un finali niteliğinde, İngiltere’nin birleşme sürecine ve Viking-Sakson çatışmalarına odaklanıyor. Filmde kralların ölümüyle ilgili kehanet (“yedi kral ölmelidir”) ve bunun İngiltere'nin kaderiyle bağlanması teması önemli bir yer tutuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. The Last Duel (2021)

6. The Last Duel (2021)

Bu film, 14. yüzyıl Fransa’sında geçiyor ve gerçek bir olaydan esinleniyor. Bir şövalye olan Jean de Carrouges, eski arkadaşı Jacques Le Gris’e karısına tecavüz etmekle suçluyor ve ardından kral tarafından onaylanmış bir ölüm düellosuna giriyor. Hikaye, üç farklı karakterin bakış açısıyla (“Rashomon stilinde”) anlatılıyor; önce Jean’in, sonra Le Gris’in, sonra da Jean’in karısı Marguerite de Carrouges’in perspektifiyle.

7. Catherine Called Birdy (2022)

7. Catherine Called Birdy (2022)

1290’larda İngiltere’de geçen bu film, devasa savaş sahneleri yerine genç bir asilzade kızın (Birdy) hayatına odaklanıyor. Birdy (Bella Ramsey) babasının mali sıkıntıları nedeniyle kendisini zengin bir taliple evlenmek zorunda bırakmak isteyeceğini öğrenince, hayatı başka bir yön alıyor. Film, genç kızın özgürlük arzusu, geleneksel roller ve kendini bulma temalarını mizahi ama sıcak bir dille ele alıyor.

8. Heirs to the Land (2022)

8. Heirs to the Land (2022)

Dizi, İspanya’nın 14. yüzyılında bir liman kenti ve bir gemi atölyesi etrafında şekillenen hikayeyi anlatıyor. Bir gemi yapımcısının çırağı olan genç adamın kendini ispat etme mücadelesi, aile sırları, sınıfsal sınırlar, hırs gibi unsurlar üzerinden ilerleyen dizi, zırh-kılıç sahneleri yoğun olmasa da orta çağın ticaret, deniz, şehir yaşamı tarafını güzel yansıtıyor.

9. Barbarians (2020–2022)

9. Barbarians (2020–2022)

Bu Almanya yapımı dizi, Roma İmparatorluğu’nun Germen topraklarını işgali ve Germen kabilelerinin isyanına odaklanıyor. Dizi, kültürel çatışma, işgal edilen halkların direnişi, sadakat ve hainlik gibi temaları işliyor. Tam anlamıyla Orta Çağ olarak tanımlanan 500–1500 aralığında olmasa da Orta Çağ estetiğine oldukça yakın olduğu için listemize dahil edilebilir.

10. The Green Knight (2021)

10. The Green Knight (2021)

İngiliz şiiri Sir Gawain and the Green Knight’den uyarlanmış bu film, klasik bir şövalye hikâyesini fantastik öğelerle harmanlıyor. Baş karakter Gawain (Dev Patel), bir Noel kutlamasında yeşil dev bir şövalyeyle karşılaşıyor ve büyük bir meydan okumayı kabul edip ardından zorlu bir yolculuğa çıkıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Shadow and Bone (2021)

11. Shadow and Bone (2021)

Dizi tamamen tarihsel bir orta çağ ortamında geçmiyor — burada daha çok “fantastik orta çağ benzeri” bir dünya kurulmuş durumda. Yine de “kılıç, krallık, büyü, savaşgibi orta çağ-tılsımlı unsurları içerdiği için listemizde yer almaya hak kazandı. Dizide genç bir haritacı olan Alina Starkov’un büyü gücünü keşfetmesiyle, krallıklar arası savaş, entrika ve büyüyle yüklü bir macera başlıyor.

12. Wolf Hall: The Mirror and the Light (2024)

12. Wolf Hall: The Mirror and the Light (2024)

Dizi, Thomas Cromwell’un yaşamının son dört yılını ele alıyor; kral Henry VIII’nin ikinci eşi Anne Boleyn’in idam edilmesinden hemen sonra başlıyor. Dönem İngiltere’sinde saray entrikaları, din-siyaset çatışmaları ve bireysel yükseliş–düşüş öyküsü dizide iç içe geçiyor.

13. Ronja, the Robber's Daughter (2024)

13. Ronja, the Robber's Daughter (2024)

Bu İsveç yapımı dizi, orta çağ benzeri bir “fantastik” ortamda geçiyor: büyük bir orman içinde bir rövar kabilesinin liderinin kızı Ronja’nın maceraları konu alınıyor. Rival kabileler, ormanın gizemleri, dostluk ve ihanete dayalı çatışmalar dizinin ön plana çıkan öğeleri arasında yer alıyor.

14. King & Conqueror (2025)

14. King & Conqueror (2025)

Bu sekiz bölümlük dizi, 11. yüzyıl İngiltere’sinde, Harold Godwinson ve William the Conqueror arasındaki taht mücadelesine odaklanıyor. Normandiya Dükü William ile Anglo-Sakson kral adayı Harold’un yollarının kesişmesi ve bunun İngiltere tarihi üzerindeki etkisi dizide dramatize ediliyor.

15. The Winter King (2023)

15. The Winter King (2023)

Dizi, Roma sonrası dönemde Saxon istilaları, iç savaşlar ve zayıf bir krallığın ortasında sürgünde olan Arthur’un geri dönüşünü konu alıyor. krallığın kaderi onun elinde şekilleniyor.  Karakterler sadece savaşçı değil; politik manevralar, ihanet ve sadakat gibi temalar da dizide işleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

16. Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

17.

18.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
11
5
3
2
2
2
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın