Türk Dizilerini Benzetmenize Gerek Yok: Müptelası Olacağınız Son 5 Yılın En İyi 15 Hint Dizisi
Kimi zaman Türk dizilerindeki bazı sahneler Hint dizilerine benzetiliyor. Ancak Hint dizilerinin o kadar başka bir etkisi ve dünyası var ki herhangi bir dizi ne kadar kıyaslanırsa kıyaslansın onlar gibi olamaz. Biz de meraklısı için harika bir liste hazırladık.
Son 5 yılda yayınlanan en iyi 15 Hint dizisini sizler için derledik!
1. Paurashpur (2020 –)
2. Scoop (2023)
3. Heeramandi: The Diamond Bazaar (2024)
4. Kanneda (2025)
5. Khauf (2025)
6. Scam 1992: The Harshad Mehta Story (2020)
7. Panchayat (2020 –)
8. Aashram (2020 –)
9. Aspirants (2021 –)
10. Black Widows (2020)
11. Marzi (2020)
12. Bhanwar (2020)
13. Bandish Bandits (2020)
14. The Great Indian Murder (2022)
15. Rocket Boys (2022)
