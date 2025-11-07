onedio
Türk Dizilerini Benzetmenize Gerek Yok: Müptelası Olacağınız Son 5 Yılın En İyi 15 Hint Dizisi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.11.2025 - 21:33

Kimi zaman Türk dizilerindeki bazı sahneler Hint dizilerine benzetiliyor. Ancak Hint dizilerinin o kadar başka bir etkisi ve dünyası var ki herhangi bir dizi ne kadar kıyaslanırsa kıyaslansın onlar gibi olamaz. Biz de meraklısı için harika bir liste hazırladık.

Son 5 yılda yayınlanan en iyi 15 Hint dizisini sizler için derledik!

1. Paurashpur (2020 –)

1. Paurashpur (2020 –)

Tarihi bir dönem-drama dizisi olan Paurashpur; kurgusal bir krallıkta güç, cinsiyet, toplumsal statü gibi temalar etrafında şekilleniyor. Göz alıcı görselliği ve abartılı unsurlarıyla dikkat çekse de yazımı ve konu işleyişi yönünden dizi eleştiriler almış durumda. Yine de farklı bir atmosfer arayan izleyici için “ortalama Hint drama formülünden biraz uzak” bir alternatif sunuyor.

2. Scoop (2023)

2. Scoop (2023)

Bu dizi, gazetecilik dünyasının karanlık yanlarını, medya-güç ilişkilerini ve gerçeğin arayışını konu alıyor. Ana karakter Karishma Tanna’nın canlandırdığı Jagruti Pathak, büyük bir haber peşindeyken kendini polis, medya ve yeraltı dünyasının çarpıştığı bir alanda buluyor. Gerçek hayata dayanan bir olaydan esinlenilen dizide gazeteci Jigna Vora’nın yaşadıkları temel alınıyor.

3. Heeramandi: The Diamond Bazaar (2024)

3. Heeramandi: The Diamond Bazaar (2024)

Bu dizi, yönetmenlik koltuğunda ünlü isim Sanjay Leela Bhansali’nin oturduğu tarihi bir dönem draması olarak karşımıza çıkıyor. Dizinin kurgusu büyük ölçüde kadınların hayatına odaklanıyor. Courtesan yani saray ya da mahalle neferi sayılabilecek kadınların, toplumsal statülerinin, iç savaşlarının ve kişisel seçimlerinin kesişiminde kalışlarını dizide görüyoruz. Görsel anlamda olağanüstü bir lüks, kostüm, mekan işçiliği bulunan dizide Bhansali’nin imzası ön plana çıkıyor.

4. Kanneda (2025)

4. Kanneda (2025)

2025 Mart’ta yayınlanan bu dizide Kanadalı Vancouver’da yaşayan bir Punjabilik rapçi üzerinden İslamofobi, göçmenlik, uyuşturucu ve kimlik meseleleri ele alınıyor.  Ana karakterin “olduğum sosyal çevre” ile “kim olmak istediğim” çatışması dizide işleniyor. Karakter, rapçi olarak başarı ararken karşılaştığı ayrımcılık, şiddet ve hayatta kalma mücadelesiyle yüzleşiyor.

5. Khauf (2025)

5. Khauf (2025)

2025 Nisan’ında yayınlanan bu dizi korku-gerilim türünde bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Kutsal görünümlü tarikatlar, manipülasyon, inanç üzerinden şiddet gibi temalar dizide işleniyor. Monika Panwar, Rajat Kapoor gibi isimlerin rol aldığı yapımda “tarikat lideri” figürü çevresinde dönen karanlık olaylar ve inançtan güç devşirmenin bireyler ve sistem üzerinde nasıl etkili olduğunu irdeleyen bir çerçeve sunuluyor.

6. Scam 1992: The Harshad Mehta Story (2020)

6. Scam 1992: The Harshad Mehta Story (2020)

Gerçek olaylara dayanan bir finansal gerilim hikâyesi olan dizi, 1992 yılında Hint hisse senedi piyasasında yaşanan büyük dolandırıcılığı merkezine alıyor. Başrolünde Pratik Gandhi’nin canlandırdığı Harshad Mehta karakteriyle bir “rags-to-riches” (sıfırdan zirveye) hikâyesi izliyoruz fakat bu yükselişin ardında sistemin açıklarından yararlanma, ahlaki sınırların aşılması ve çöküş de yer alıyor. Dizi, finans piyasalarındaki manipülasyonları, bankacılık sistemindeki zaafları ve güç ile açgözlülüğün nasıl keşfe dönüştüğünü çarpıcı bir biçimde aktarıyor.

7. Panchayat (2020 –)

7. Panchayat (2020 –)

Mühendislik mezunu bir genç, beklentilerinin çok dışında bir işe başlıyor. Bu “küçük iş” aslında büyük bir hayat değişimi ve öğrenme süreci oluyor. Şehirli genç, köy düzeniyle, insanların hayalleriyle, sistemiyle yüzleşiyor. Mizah ve içtenlik ön plana çıkıyor. Köy yaşamının yalınlığı ve karakterlerin doğallığı, izleyiciye sıcak bir bağ kurma şansı veriyor. Dizi aynı zamanda kent–kır farklarını, resmi işlerin beklenmedik zorluklarını ve insan ilişkilerinin kendine has dinamiklerini nazikçe irdeliyor.

8. Aashram (2020 –)

8. Aashram (2020 –)

Başrolünde Bobby Deol’un olduğu yapım, güncel toplumsal sorunları (“godsmen” kavramı, inanç üzerinden ticaret, güç kullanımı) korkusuzca ele alıyor. İnanç ve sorgulama hattında ilerlerken, izleyiciyi gerçeklerle yüzleştiriyor. Dizi, sadece gerilim değil, toplumsal eleştiri de barındırıyor. Karakterler tek boyutlu değil; inançlı görünen ama çıkarcı yönleri olan insanlar var.

9. Aspirants (2021 –)

9. Aspirants (2021 –)

Üç arkadaşın, Hindistan’da kamu hizmeti sınavı (UPSC) hazırlığı sürecine ve bu süreçteki hayatlarına dair bir “coming-of-age” hikayesinin anlatıldığı dizide hazırlık süreci, sınav stresi, arkadaşlık ilişkileri, aile beklentileri ve kişisel tercihler üzerine düşündürücü bir tablo çiziliyor.

10. Black Widows (2020)

10. Black Widows (2020)

Üç kadının eşlerinden kurtulma planları etrafında gelişen kara mizah-gerilim karışımı izide, geleneksel toplum normlarına, evlilik kurumuna ve kadının içinde olduğu sistemdeki güç oyunlarına göndermeler yapılıyor. Konu ciddi olsa da anlatımda kara mizahın tonu da hissediliyor; böylece izleyici sadece gerilim değil, düşündürücü bir “tuhaflık” atmosferi de yaşıyor.

11. Marzi (2020)

11. Marzi (2020)

Altı bölümlük kısa gerilim-dram dizisi olarak değerlendirilebilecek dizide hikaye  “yalanlar, hakikatler ve aralarında kalanlar” üzerine kurulu.  Karakterlerin güven, sadakat, geçmişleri ve seçimleriyle yüzleşmeleri dizinin merkezinde yer alıyor.

12. Bhanwar (2020)

12. Bhanwar (2020)

Zaman yolculuğu ve doğaüstü öğelerle harmanlanmış gerilim-dram dizisinde bir çift yeni taşındıkları apartmanda “kendi hayaletleriyle” karşılaşır.  Dizi, bilim-kurgu gerilim unsurlarını Hint toplumsal bağlamıyla birlikte ele alıyor.

13. Bandish Bandits (2020)

13. Bandish Bandits (2020)

Dizi Klasik Hint müziği ile pop kültürün kesiştiği noktaya odaklanıyor.  İki farklı müzik yolu seçmiş genç; biri klasik ve geleneksel, diğeri pop ve modern. Aşkları, müzikleri ve farklı dünya görüşleri üzerinden ilerleyen hikaye izleyiciye hem görsel hem işitsel bir keyif sunuyor.

14. The Great Indian Murder (2022)

14. The Great Indian Murder (2022)

Dizide hikaye, çok katmanlı karakterlere, sürprizli olay örgüsüne ve “kim yaptı?” sorusuna odaklanıyor. Kurgu, sıradan bir cinayet dizisinden öte; sınıf farkları, siyaset ve medya gibi öğeleri de barındırıyor.

15. Rocket Boys (2022)

15. Rocket Boys (2022)

Bu dizi, “Hiç bilmediğimiz bir geçmiş”e açılan kapı gibi düşünülebilir. Yeni nesil izleyiciler için ilham verici bir gerçek yaşam hikâyesinin ele alındığı dizide larakterler tutkuyla çalışıyor, sistemle uğraşıyor, engelleri aşıyor.

