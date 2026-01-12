onedio
Koray Ergun Kimdir, Nereli, Kaç Yaşındaydı? Koray Ergun Neden Öldü?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.01.2026 - 11:42

Türk tiyatrosunun emektar isimlerinden Koray Ergun’dan acı haber geldi. 68 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncunun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Haberi Yekta Kopan duyururken, birçok meslektaşı taziye mesajları paylaştı. Peki Koray Ergun kimdi, kaç yaşındaydı, nereliydi? Hangi dizi ve filmlerde rol almıştı? Koray Ergun neden öldü?

İşte usta sanatçının hayatı ve merak edilen tüm detaylar…

Koray Ergun Neden Öldü?

Uzun yıllar hem tiyatro sahnesinde hem de sinema ve dizilerde izlediğimiz usta oyuncu Koray Ergun'un ölüm haberini Yekta Kopan duyurdu. Kopan, sosyal medya paylaşımında “Koray Ergun vefat etmiş. Yılların tiyatro emekçisine veda vakti” ifadelerini kullandı. Ölüm nedeni hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Behzat Ç., Teşkilat, Kurtuluş gibi yapımlarla geniş kitlelerin tanıdığı Ergun, özellikle tiyatro kökenli oyunculuğuyla meslektaşlarının büyük saygısını kazanmıştı.

Koray Ergun Kimdir?

Koray Ergun, Türk tiyatrosunun emekçi kuşağından gelen, sahne kökenli bir oyuncuydu. Uzun yıllar boyunca Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) ve Ekin Tiyatrosu başta olmak üzere birçok önemli sahnede görev aldı. Tiyatrodaki güçlü birikimini daha sonra sinema ve televizyona taşıdı.

Yardımcı rollerde yer alsa bile performansıyla dikkat çeken Ergun, kariyeri boyunca çok sayıda önemli yapımda izleyici karşısına çıktı.

Koray Ergun Kaç Yaşındaydı?

Usta oyuncu Koray Ergun, 68 yaşında hayatını kaybetti.

Koray Ergun Nereliydi?

1958, Ankara doğumlu.

Koray Ergun Hangi Dizi ve Filmlerde Oynadı?

Koray Ergun, hem sinema hem de televizyon dünyasında birçok projede yer aldı.

🎬 Yer aldığı bazı diziler:

🎥 Yer aldığı bazı filmler:

  • Ayla

  • Anadolu Leoparı

  • Pars: Kiraz Operasyonu

  • Düttürü Dünya

Ayrıca çok sayıda kısa film ve televizyon projesinde de rol aldı.

