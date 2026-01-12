onedio
Cem Yılmaz “Yaşlandın” Diyen Öğrenciyi Sahneye Çağırdı, Ortalık Karıştı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.01.2026 - 10:48

Cem Yılmaz, katıldığı bir üniversite etkinliğinde bir öğrenciyle yaşadığı diyalogla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü komedyene “Sahneye yeni başlayanlar için öneriniz var mı? Siz yaşlandınız” diyen genç, beklemediği bir karşılık aldı. Cem Yılmaz, “Sahneye mi çıkmak istiyorsun?” diye sorup öğrenciden “Evet” cevabını alınca onu sahneye davet etti. Ancak asıl sürpriz bundan sonra yaşandı.

Bir üniversitenin düzenlediği söyleşiye konuk olan Cem Yılmaz, öğrencilerin sorularını yanıtladığı sırada salondan gelen iddialı bir yorumla karşılaştı.

Bir öğrenci söz alarak, “Sahneye yeni başlayanlar için bir öneriniz var mı? Siz artık yaşlandınız” deyince salonda kısa süreli bir sessizliğin ardından gülüşmeler başladı. Yılmaz ise hiç beklenmeyen bir hamleyle genci sahneye çağırdı.

“Sen mi sahneye çıkmak istiyorsun?” diye soran Cem Yılmaz, öğrenciden “Evet” cevabını alınca, “Gel bakalım” diyerek sahneyi ona bıraktı.

