Cem Yılmaz “Yaşlandın” Diyen Öğrenciyi Sahneye Çağırdı, Ortalık Karıştı!
Cem Yılmaz, katıldığı bir üniversite etkinliğinde bir öğrenciyle yaşadığı diyalogla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü komedyene “Sahneye yeni başlayanlar için öneriniz var mı? Siz yaşlandınız” diyen genç, beklemediği bir karşılık aldı. Cem Yılmaz, “Sahneye mi çıkmak istiyorsun?” diye sorup öğrenciden “Evet” cevabını alınca onu sahneye davet etti. Ancak asıl sürpriz bundan sonra yaşandı.
İşte detaylar 👇
Bir üniversitenin düzenlediği söyleşiye konuk olan Cem Yılmaz, öğrencilerin sorularını yanıtladığı sırada salondan gelen iddialı bir yorumla karşılaştı.
“Sen mi sahneye çıkmak istiyorsun?” diye soran Cem Yılmaz, öğrenciden “Evet” cevabını alınca, “Gel bakalım” diyerek sahneyi ona bıraktı.
