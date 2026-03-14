Silinmeden Yetişin: 14-21 Mart'ta Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

Afra Saraçoğlu

Afra Saraçoğlu, bu kez Paris paylaşımlarıyla gündeme geldi. Moda haftası ve davetler için Paris’te bulunan güzel oyuncu, şık kombinleriyle sosyal medyada dikkat çekti. Özellikle minimal ama iddialı parçaları bir araya getirdiği Paris kombini, hayranlarından yoğun ilgi görürken Saraçoğlu’nun tarzı kısa sürede konuşulmaya başlandı.

Beste Kökdemir

3 ay önce oğlu Kai Güneş’i kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşayan oyuncu Beste Kökdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinin içini ısıttı. Güzel oyuncunun peş peşe paylaştığı aile kareleri kısa sürede büyük ilgi görürken, minik Kai Güneş’in sevimliliği sosyal medyada dikkat çekti.

Nükhet Duru

Duru, The Weeknd’in 2014 yılında yayımlanan “Often” şarkısında kendi yorumladığı “Ben Sana Vurgunum” performansından bir bölümün kullanıldığını ve bu sayede telif geliri elde ettiğini söylemişti. Bu sözler sosyal medyada gündem olurken, Kanadalı sanatçı The Weeknd de paylaşıma “Benim için zevkti” yorumunu bırakarak yanıt verdi. Duru'dan yanıt gecikmedi.

Yasemin Yürük

Hepsi grubunun eski üyelerinden Yasemin Yürük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu. Ayağını kırdığını açıklayan ünlü isim, hastaneden çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşarak sağlık durumuna dair bilgi verdi.

Gamze Erçel

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile ablası Gamze Erçel, bir dergi için gerçekleştirdikleri özel çekimle gündeme geldi. Kamera karşısına birlikte geçen iki kardeşin şık ve iddialı tarzları dikkat çekerken, özellikle kombinlerini tamamlayan ayakkabıları sosyal medyada konuşulan detaylardan biri oldu. Çekimden paylaşılan kareler kısa sürede büyük ilgi gördü.

Serenay Sarıkaya

Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, Vergi Haftası kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Defterdarlığı tarafından “gelir vergisi yönünden gönüllü uyum seviyesi yüksek mükellefler” arasında gösterilerek teşekkür belgesi aldı. Ünlü oyuncunun sosyal medyadaki pozları ve doğal güzelliği kısa sürede dikkat çekti.

Fahriye Evcen

Ünlü oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Milano seyahatlerinden yaptıkları paylaşımlarla sosyal medyada dikkat çekti. Güzel oyuncu Fahriye Evcen’in Instagram hesabından paylaştığı karelerde çiftin Duomo Meydanı ve Galleria Vittorio Emanuele II gibi şehrin ikonik noktalarında verdiği pozlar yer aldı.

Hafsanur Sancaktutan

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Güzel oyuncu bu kez Instagram hesabından yaptığı farklı bir paylaşımla gündeme geldi. Ayak tabanlarının göründüğü kareyi takipçileriyle paylaşan Sancaktutan’ın gönderisi kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.

Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
