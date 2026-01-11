Haklı mı, Haksız mı? Kız Kardeşe Alınan Telefon Eşler Arasında Kriz Yarattı!

Bir adam, üniversiteyi kazanan kız kardeşine telefon aldığı anları ve eşinin verdiği tepkiyi paylaşınca olanlar oldu.

Videoda adam, eşine “Kardeşime telefon aldım” diyerek sürprizi açıklıyor. Ancak bu cümle, eşinin sinirlenmesi için yetiyor da artıyor bile. Çünkü kadın daha önce kendisi için telefon istediğini, ancak eşinin “param yok” dediğini hatırlatıyor. Kadının tepkisi, torpido açılıp iPhone kutusu görüldüğünde daha da büyüyor. Derken işin rengi değişiyor. Adam, telefonu kız kardeşine verdikten sonra bir telefon da eşine uzatıyor. Kadın önce şok oluyor, sonra gülmeye başlıyor ve kriz tatlıya bağlanıyor.

Ancak video sosyal medyaya düşünce tartışma asıl orada başladı.