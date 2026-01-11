onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Haklı mı, Haksız mı? Kız Kardeşe Alınan Telefon Eşler Arasında Kriz Yarattı!

Haklı mı, Haksız mı? Kız Kardeşe Alınan Telefon Eşler Arasında Kriz Yarattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.01.2026 - 22:28

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada bu kez “kız kardeşe iPhone” krizi patladı. Üniversiteye başlayan kız kardeşine telefon alan bir adam, eşinin verdiği tepkiyi paylaştı. “Bana param yok dedin, ona nasıl var?” çıkışı kısa sürede gündem oldu. Kimileri kadını sonuna kadar haklı buldu, kimileri ise “ayıp etti” diyerek eleştirdi. 

Gelin detaylara birlikte bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyada zaman zaman denk geldiğimiz aile içi küçük krizler bu kez tam anlamıyla X'i ikiye böldü.

Sosyal medyada zaman zaman denk geldiğimiz aile içi küçük krizler bu kez tam anlamıyla X'i ikiye böldü.

Bir adam, üniversiteyi kazanan kız kardeşine telefon aldığı anları ve eşinin verdiği tepkiyi paylaşınca olanlar oldu.

Videoda adam, eşine “Kardeşime telefon aldım” diyerek sürprizi açıklıyor. Ancak bu cümle, eşinin sinirlenmesi için yetiyor da artıyor bile. Çünkü kadın daha önce kendisi için telefon istediğini, ancak eşinin “param yok” dediğini hatırlatıyor. Kadının tepkisi, torpido açılıp iPhone kutusu görüldüğünde daha da büyüyor. Derken işin rengi değişiyor. Adam, telefonu kız kardeşine verdikten sonra bir telefon da eşine uzatıyor. Kadın önce şok oluyor, sonra gülmeye başlıyor ve kriz tatlıya bağlanıyor.

Ancak video sosyal medyaya düşünce tartışma asıl orada başladı.

Kimi, “Kadın sonuna kadar haklı, eşinin önceliği karısı olmalı” derken; diğer kesim ise “Kız kardeşine üniversite hediyesi almış, bunda ne var?” diyerek kadının tepkisini yersiz buldu.

Kimi, “Kadın sonuna kadar haklı, eşinin önceliği karısı olmalı” derken; diğer kesim ise “Kız kardeşine üniversite hediyesi almış, bunda ne var?” diyerek kadının tepkisini yersiz buldu.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın