Haklı mı, Haksız mı? Kız Kardeşe Alınan Telefon Eşler Arasında Kriz Yarattı!

Sosyal medyada bu kez “kız kardeşe iPhone” krizi patladı. Üniversiteye başlayan kız kardeşine telefon alan bir adam, eşinin verdiği tepkiyi paylaştı. “Bana param yok dedin, ona nasıl var?” çıkışı kısa sürede gündem oldu. Kimileri kadını sonuna kadar haklı buldu, kimileri ise “ayıp etti” diyerek eleştirdi.
Sosyal medyada zaman zaman denk geldiğimiz aile içi küçük krizler bu kez tam anlamıyla X'i ikiye böldü.
Kimi, “Kadın sonuna kadar haklı, eşinin önceliği karısı olmalı” derken; diğer kesim ise “Kız kardeşine üniversite hediyesi almış, bunda ne var?” diyerek kadının tepkisini yersiz buldu.
