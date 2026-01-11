"Bu Hikaye Böyle Değildi": Neslihan Atagül'ün Kadir Doğulu'yu Tavlama İtirafı Sosyal Medyayı Karıştırdı!
Neslihan Atagül’ün İbrahim Selim’in programında anlattıkları sosyal medyayı fena karıştırdı. Güzel oyuncu, eşi Kadir Doğulu’nu nasıl tavladığını detaylarıyla anlattı. Ancak izleyenler Kadir Doğulu’nun yıllar önce başka bir programda anlattığı aşk hikayesini hatırladı. İki anlatım arasındaki fark X ahalisinin gözünden kaçmadı. “Kim doğruyu söylüyor?” yorumları kısa sürede gündem oldu.
Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’yu tanımayan yoktur.
Kadir Doğulu da geçtiğimiz yıl bir programda o ilk anı şöyle anlatmıştı:
Ancak bu romantik hikaye, Neslihan Atagül’ün son açıklamalarıyla biraz karıştı.
Yorumlar gecikmedi:
