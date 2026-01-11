onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
"Bu Hikaye Böyle Değildi": Neslihan Atagül'ün Kadir Doğulu'yu Tavlama İtirafı Sosyal Medyayı Karıştırdı!

"Bu Hikaye Böyle Değildi": Neslihan Atagül'ün Kadir Doğulu'yu Tavlama İtirafı Sosyal Medyayı Karıştırdı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.01.2026 - 14:57

Neslihan Atagül’ün İbrahim Selim’in programında anlattıkları sosyal medyayı fena karıştırdı. Güzel oyuncu, eşi Kadir Doğulu’nu nasıl tavladığını detaylarıyla anlattı. Ancak izleyenler Kadir Doğulu’nun yıllar önce başka bir programda anlattığı aşk hikayesini hatırladı. İki anlatım arasındaki fark X ahalisinin gözünden kaçmadı. “Kim doğruyu söylüyor?” yorumları kısa sürede gündem oldu.

İşte detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’yu tanımayan yoktur.

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’yu tanımayan yoktur.

“Fatih Harbiye” dizisinin setinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren ikili, 2016 yılında evlenmiş ve yıllardır huzurlu bir birliktelik sürdürmüştü. Geçtiğimiz mart ayında da ilk çocukları Aziz’i kucaklarına alarak mutluluklarını taçlandırmışlardı.

Neslihan Atagül, 2024 yılında katıldığı bir programda özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarda, Kadir Doğulu’nun kendisine ilk görüşte aşık olduğunu, kendisinin ise bu aşka zamanla karşılık verdiğini söylemişti.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Kadir Doğulu da geçtiğimiz yıl bir programda o ilk anı şöyle anlatmıştı:

Ancak bu romantik hikaye, Neslihan Atagül’ün son açıklamalarıyla biraz karıştı.

Yorumlar gecikmedi:

Yorumlar gecikmedi:
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın