Zevki İçin Kesenin Ağzını Açmış: Hande Erçel'in Kolundaki Lüks Saatin Fiyatı Ortaya Çıktı

Zevki İçin Kesenin Ağzını Açmış: Hande Erçel’in Kolundaki Lüks Saatin Fiyatı Ortaya Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.01.2026 - 12:12

Lüks harcamalarıyla sık sık gündeme gelen Hande Erçel, buna bir yenisini daha ekledi. Hatırlarsanız yılbaşında paylaştığı altın tonlarındaki kombini günlerce konuşulmuştu. O kombinin en dikkat çeken parçası ise kolundaki saat olmuştu. Günler sonra o saatin fiyatı ortaya çıktı ve dudak uçuklattı. Meğer Erçel, o saat için kesenin ağzını epey açmış!

Gelin detaylara birlikte bakalım 👇

Attığı her adım olay olan, yaptığı her paylaşım günlerce konuşulan Hande Erçel, kuşkusuz Türkiye'nin en popüler ve en çok konuşulan isimlerinden biri.

Attığı her adım olay olan, yaptığı her paylaşım günlerce konuşulan Hande Erçel, kuşkusuz Türkiye’nin en popüler ve en çok konuşulan isimlerinden biri.

Oyunculuğu zaman zaman eleştirilse de, yer aldığı her proje ve özel hayatındaki her gelişme magazin gündeminin en tepesine yerleşmeyi başarıyor.

Yaklaşık üç yıl boyunca Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişki geçtiğimiz aylarda sona ermiş, evlilik beklenen çiftin ayrılığı uzun süre konuşulmuştu. Ayrılığın ardından Erçel’in adı bu kez yapımcı Onur Güvenatam ile anılmaya başlamış, güzel oyuncu da bu konuda “çok yeni, zamanı gelince konuşulur” diyerek yeni bir sürecin içinde olduğunu ima etmişti.

31 Aralık gecesi ise Hande Erçel, yılbaşını yakın arkadaşlarıyla evinde geçirmeyi tercih etti.

31 Aralık gecesi ise Hande Erçel, yılbaşını yakın arkadaşlarıyla evinde geçirmeyi tercih etti.

O geceden paylaştığı fotoğraflar kısa sürede sosyal medyayı salladı. Özellikle altın tonlarındaki şık kombini ve o kombini tamamlayan saati dikkatlerden kaçmadı.

İşte o saatle ilgili gerçek günler sonra ortaya çıktı.

İşte o saatle ilgili gerçek günler sonra ortaya çıktı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Hande Erçel’in kolunda gördüğümüz saat dünyaca ünlü lüks marka Cartier’ye ait ve tam 1 milyon 600 bin TL değerinde.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
