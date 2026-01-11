Zevki İçin Kesenin Ağzını Açmış: Hande Erçel’in Kolundaki Lüks Saatin Fiyatı Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/hand...
Lüks harcamalarıyla sık sık gündeme gelen Hande Erçel, buna bir yenisini daha ekledi. Hatırlarsanız yılbaşında paylaştığı altın tonlarındaki kombini günlerce konuşulmuştu. O kombinin en dikkat çeken parçası ise kolundaki saat olmuştu. Günler sonra o saatin fiyatı ortaya çıktı ve dudak uçuklattı. Meğer Erçel, o saat için kesenin ağzını epey açmış!
Gelin detaylara birlikte bakalım 👇
Kaynak: Patronlar Dünyası
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Attığı her adım olay olan, yaptığı her paylaşım günlerce konuşulan Hande Erçel, kuşkusuz Türkiye’nin en popüler ve en çok konuşulan isimlerinden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
31 Aralık gecesi ise Hande Erçel, yılbaşını yakın arkadaşlarıyla evinde geçirmeyi tercih etti.
İşte o saatle ilgili gerçek günler sonra ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
🤢🤢🤮🤮