onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Beyonce’nin Kendisine Baktığını İddia Eden Kadın X Ahalisinin Fena Diline Düştü!

Beyonce’nin Kendisine Baktığını İddia Eden Kadın X Ahalisinin Fena Diline Düştü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.01.2026 - 10:59

Beyonce konserine giden bir sosyal medya kullanıcısı, konser boyunca ünlü yıldızın kendisine baktığını iddia ettiği videosuyla gündem oldu. “Eşim beni doğum günüm için Paris’e getirdi ve Beyonce bütün gece bana baktı” notu olay yarattı. Video kısa sürede viral oldu. X ahalisi yorumlara üşüştü. 

Gelin birlikte bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paris’te düzenlenen Beyonce konserine giden bir sosyal medya kullanıcısı, paylaştığı videoyla gündemi salladı.

Paris’te düzenlenen Beyonce konserine giden bir sosyal medya kullanıcısı, paylaştığı videoyla gündemi salladı.

Kullanıcı, eşinin kendisini doğum günü için Paris’e götürdüğünü ve konser boyunca Beyonce’nin sürekli kendisine baktığını iddia etti. Paylaşımına da şu notu düştü:

“Eşim beni doğum günüm için Paris’e Beyoncé konserine getirdi ve tüm gece Beyoncé bana bakmış olabilir mi, oynat bakalım”

Video kısa sürede sosyal medyada yayılınca olanlar oldu. X ahalisi yine boş durmadı. “Banu Alkan sana heyecanlanmış olabilir”, “Kafada kurma seviyem”, “Benim olayları abartma seviyem” yorumları havada uçuştu.

İşte o video:

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
6
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın