Beyonce’nin Kendisine Baktığını İddia Eden Kadın X Ahalisinin Fena Diline Düştü!
Beyonce konserine giden bir sosyal medya kullanıcısı, konser boyunca ünlü yıldızın kendisine baktığını iddia ettiği videosuyla gündem oldu. “Eşim beni doğum günüm için Paris’e getirdi ve Beyonce bütün gece bana baktı” notu olay yarattı. Video kısa sürede viral oldu. X ahalisi yorumlara üşüştü.
Gelin birlikte bakalım 👇
Paris’te düzenlenen Beyonce konserine giden bir sosyal medya kullanıcısı, paylaştığı videoyla gündemi salladı.
İşte o video:
