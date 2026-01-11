Beyonce’nin Kendisine Baktığını İddia Eden Kadın X Ahalisinin Fena Diline Düştü!

Kullanıcı, eşinin kendisini doğum günü için Paris’e götürdüğünü ve konser boyunca Beyonce’nin sürekli kendisine baktığını iddia etti. Paylaşımına da şu notu düştü:

“Eşim beni doğum günüm için Paris’e Beyoncé konserine getirdi ve tüm gece Beyoncé bana bakmış olabilir mi, oynat bakalım”

Video kısa sürede sosyal medyada yayılınca olanlar oldu. X ahalisi yine boş durmadı. “Banu Alkan sana heyecanlanmış olabilir”, “Kafada kurma seviyem”, “Benim olayları abartma seviyem” yorumları havada uçuştu.