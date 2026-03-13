onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Nihat Hatipoğlu ile TikTok Akımı Çekmek İsteyen Gençler O Anları Paylaştı

Nihat Hatipoğlu ile TikTok Akımı Çekmek İsteyen Gençler O Anları Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
13.03.2026 - 14:43

Yıllardır her ramazan ATV’de seyirciyle buluşan Nihat Hatipoğlu bu yıl da programlarına devam ediyor. Hem iftar hem sahur olmak üzere yayınlarda seyircilerden gelen soruları yanıtlayarak merak edilenleri aydınlatıyor. Programlarda konsept olarak birçok seyirci yer alıyor biliyorsunuz ki. Gençler de yoğun ilgi gösteriyor. 

Son bölümlerden birine seyirci olarak katılan bir arkadaş grubu da Nihat Hatipoğlu’yla TikTok akımı çekmek istediği anları paylaşınca viral oldu. Gelin detaylara geçelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nihat Hatipoğlu’nun iftar ve sahur programları ramazan boyunca ilgiyle takip ediliyor.

Nihat Hatipoğlu’nun iftar ve sahur programları ramazan boyunca ilgiyle takip ediliyor.

İlahiyatçı Hatipoğlu, programlarda gerek telefondan gelen gerek de stüdyodaki seyircilerden gelen soruları yanıtlıyor. Her yıl muhakkak gündem olan, sosyal medyada tartışma yaratan sorulara şahit oluyoruz. Bu seferse sosyal medyada konuşulan sorular değil, gençlerin Hatipoğlu’yla videosu oldu. 

Bir grup genç, Nihat Hatipoğlu’yla TikTok akımı çekmek istedi. Hatipoğlu yerine oğlu videoya eşlik etti ve eğlenceli anlar yaşandı.

İşte o anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın