Nihat Hatipoğlu ile TikTok Akımı Çekmek İsteyen Gençler O Anları Paylaştı

Yıllardır her ramazan ATV’de seyirciyle buluşan Nihat Hatipoğlu bu yıl da programlarına devam ediyor. Hem iftar hem sahur olmak üzere yayınlarda seyircilerden gelen soruları yanıtlayarak merak edilenleri aydınlatıyor. Programlarda konsept olarak birçok seyirci yer alıyor biliyorsunuz ki. Gençler de yoğun ilgi gösteriyor.

Son bölümlerden birine seyirci olarak katılan bir arkadaş grubu da Nihat Hatipoğlu’yla TikTok akımı çekmek istediği anları paylaşınca viral oldu. Gelin detaylara geçelim…