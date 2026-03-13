Perde Açılıyor! 16-22 Mart Haftasında Sahnelenecek Tiyatro Oyunları
16-22 Mart haftasında tiyatro sahneleri yine oldukça hareketli. Farklı türlerde birçok oyun izleyiciyle buluşuyor. Komedi, dram ve müzikal yapımlar programda yer alıyor. Sevilen oyuncuların sahne aldığı dikkat çekici yapımlar bulunuyor. İşte bu hafta sahnelenecek tiyatro oyunları!
Şimdiden iyi seyirler dileriz...
Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları
Etekler ve Pantolonlar
Amadeus
Ağrı Dağı Efsanesi
Toz
İki Kişilik Oyun
Yenilmez
Yoldan Çıkan Oyun
Kürk Mantolu Madonna
Kötü Bir Gün
Plastik Aşklar
