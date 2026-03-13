Perde Açılıyor! 16-22 Mart Haftasında Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Yıllardır görüşmeyen iki eski okul arkadaşı Nurcan ve Aysel, beklenmedik bir ziyaretle yeniden bir araya gelir. Nurcan eşinin kendisini aldattığını öğrenince Aysel’den yardım ister ve ikili bu süreçte evliliklerini sorgulamaya başlar.

Tarih: 17 Mart

Mekan: Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi Boğaziçi Salonu

Tür: Komedi

Oyuncular: Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz, Kimya Gökçe Aytaç

Süre: 80 dakika

Yaş sınırı: 12+