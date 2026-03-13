onedio
Perde Açılıyor! 16-22 Mart Haftasında Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Gökçe Cici
13.03.2026 - 15:16

16-22 Mart haftasında tiyatro sahneleri yine oldukça hareketli. Farklı türlerde birçok oyun izleyiciyle buluşuyor. Komedi, dram ve müzikal yapımlar programda yer alıyor. Sevilen oyuncuların sahne aldığı dikkat çekici yapımlar bulunuyor. İşte bu hafta sahnelenecek tiyatro oyunları!

Şimdiden iyi seyirler dileriz...

Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

16-22 Mart haftasında sahnelerde farklı türlerden birçok yapım yer alıyor.

  • Komedi: Etekler ve Pantolonlar, İki Kişilik Oyun, Plastik Aşklar

  • Trajedi / Dram: Amadeus, Toz

  • Yetişkin Oyunu: Ağrı Dağı Efsanesi, Yenilmez, Yoldan Çıkan Oyun

  • Dram: Kürk Mantolu Madonna

  • Kara Komedi: Kötü Bir Gün

Etekler ve Pantolonlar

Yıllardır görüşmeyen iki eski okul arkadaşı Nurcan ve Aysel, beklenmedik bir ziyaretle yeniden bir araya gelir. Nurcan eşinin kendisini aldattığını öğrenince Aysel’den yardım ister ve ikili bu süreçte evliliklerini sorgulamaya başlar.

  • Tarih: 17 Mart

  • Mekan: Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi Boğaziçi Salonu

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz, Kimya Gökçe Aytaç

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Amadeus

Mozart’ın dehası ve Antonio Salieri’nin kıskançlığı üzerinden ilerleyen hikaye, müzik tarihinin en dramatik rekabetlerinden birini sahneye taşıyor. Büyük prodüksiyonuyla dikkat çeken oyun, güçlü oyuncu kadrosuyla sahneleniyor.

  • Tarih: 17 Mart

  • Mekan: Türk Telekom Opera Salonu

  • Tür: Trajedi

  • Oyuncular: Selçuk Yöntem, Tansu Biçer, Dilan Deniz Çiçek, Özlem Öçalmaz

  • Süre: 150 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Ağrı Dağı Efsanesi

Yaşar Kemal’in klasik eserinden uyarlanan oyun, gelenek, aşk ve onur üzerine kurulu bir hikayeyi sahneye taşıyor. Ahmet ile Mahmut Han’ın kızı Gülbahar arasında gelişen olaylar, Anadolu’nun kültürel dokusunu yansıtan bir anlatıya dönüşüyor.

  • Tarih: 18-21 Mart

  • Mekan: Ümraniye Sahnesi

  • Tür: Yetişkin Oyunu

  • Oyuncular: Arda Alpkıray, Ayşe Günyüz, Besim Demirkıran, Can Tarakçı, Cihan Kurtaran, Emrah Can Yaylı

  • Süre: 165 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Toz

Handan’ın çocukluğundan yetişkinliğine uzanan hikayesi üzerinden ilerleyen tek kişilik oyun, hafıza ve geçmişle yüzleşme temasını ele alıyor. Zerrin Tekindor’un performansıyla sahnelenen oyun, duygusal bir anlatı kuruyor.

  • Tarih: 17 Mart

  • Mekan: Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

  • Tür: Dram, Trajedi

  • Oyuncular: Zerrin Tekindor

  • Süre: 65 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

İki Kişilik Oyun

Mert Fırat ve Binnur Kaya’nın sahnede buluştuğu oyun, evlilik ve boşanma üzerine ironik bir hikaye anlatıyor. Toplumsal roller ve ilişkiler mizahi bir dille ele alınıyor.

  • Tarih: 21-22 Mart

  • Mekan: DasDas Sahne

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Binnur Kaya, Mert Fırat

  • Yaş sınırı: 13+

Yenilmez

Farklı sosyal sınıflardan gelen iki çiftin karşılaşmasıyla başlayan hikaye, kültürel ve ekonomik farklılıkları ele alıyor. Başlangıçta sıradan görünen bir akşam, giderek karmaşık ve trajik bir hal alıyor.

  • Tarih: 18-21 Mart

  • Mekan: Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi

  • Tür: Yetişkin Oyunu

  • Oyuncular: Gizem Akkuş, Gökçer Genç, Nurdan Kalınağa, Tankut Yıldız

  • Süre: 110 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Yoldan Çıkan Oyun

Amatör bir tiyatro topluluğunun sahnelediği cinayet oyunu, daha perde açılmadan kontrolden çıkar. Dekorların devrildiği, repliklerin unutulduğu ve aksiliklerin ardı ardına geldiği bu komedi seyirciye bol kahkaha vadediyor.

  • Tarih: 18-21 Mart

  • Mekan: Kağıthane Sadabad Sahnesi

  • Tür: Yetişkin Oyunu

  • Oyuncular: Berfu Aydoğan, Hasip Tuz, Hüseyin Tuncel, Onur Demircan, Selen Nur Sarıyar, Serdar Orçin

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Kürk Mantolu Madonna

Sabahattin Ali’nin unutulmaz romanından uyarlanan oyun, Raif Efendi ve Maria Puder’in dokunaklı aşk hikayesini sahneye taşıyor. Geçmişte saklı kalan sırlar ve duygular, bir defterin sayfalarıyla ortaya çıkar.

  • Tarih: 16-17 Mart

  • Mekan: Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Taner Barlas, Ekin Aksu, Kıvanç Kürkcü, Duygu Dalyanoğlu, Şebnem Özinal

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

Kötü Bir Gün

Yeni taşındığı evde kapıcıyla tuhaf bir karşılaşma yaşayan psikolog Erdem, kısa süre içinde kendini absürt bir durumun içinde bulur. Olaylar ilerledikçe gerçeklik ve akıl arasındaki çizgi giderek bulanıklaşır.

  • Tarih: 18 Mart

  • Mekan: KATS Sahne

  • Tür: Kara Komedi

  • Oyuncular: Gürgen Öz, Aşkın Şenol

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Plastik Aşklar

Farklı hayatlara sahip iki kadının karşılaşmasıyla başlayan hikâye, modern ilişkilerin yapay yönlerini mizahi bir dille ele alıyor. Oyun, seyirciye hem eğlenceli hem de düşündürücü bir deneyim sunuyor.

  • Tarih: 16 Mart

  • Mekan: Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Oya Başar, Begüm Birgören

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 7+

