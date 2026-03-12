onedio
Mısırlar Hazırsa Başlıyoruz! 16-22 Mart Haftası Vizyondaki En Dikkat Çeken Filmler

Mısırlar Hazırsa Başlıyoruz! 16-22 Mart Haftası Vizyondaki En Dikkat Çeken Filmler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.03.2026 - 16:02 Son Güncelleme: 12.03.2026 - 16:05

16-22 Mart haftasında sinema salonları yeni filmlerle hareketleniyor. Vizyonda farklı türlerden dikkat çeken yapımlar yer alıyor. Aksiyon, korku, komedi ve animasyon filmleri bu hafta sinemaseverlerle buluşuyor. Yerli ve yabancı birçok yapım izleyici karşısına çıkıyor. İşte haftanın öne çıkan filmleri!

Bu Hafta Vizyonda Hangi Filmler Var?

Bu Hafta Vizyonda Hangi Filmler Var?

16-22 Mart haftasında vizyon programı farklı türlerde yapımları bir araya getiriyor.

  • Biyografik / Dram / Gerilim: Çatlı

  • Gerilim / Korku: Saklambaç 2

  • Komedi: Kardeşler Araştırma

  • Animasyon / Aksiyon / Komedi: Şampiyon Keçi: Tüm Zamanların En İyisi

  • Aksiyon / Bilim Kurgu / Macera: Kurtuluş Projesi

  • Aksiyon: Dünyanın Durduğu An

Çatlı

Çatlı

Türkiye’nin siyasi tarihinde iz bırakan isimlerden Abdullah Çatlı’nın yaşamına odaklanan film, 1980 darbesi sonrasında başlayan yurtdışı sürecini anlatıyor. Avrupa yıllarında yaşanan gelişmeler ve kurulan ilişkiler, hikayenin merkezinde yer alıyor.

  • Vizyon tarihi: 20 Mart 2026

  • Tür: Biyografik, Dram, Gerilim

  • Yönetmen: Deniz Enyüksek

  • Oyuncular: Vedat İnceefe, Eren Vurdem, Ömer Kurt

Saklambaç 2

Saklambaç 2

Ölümcül bir oyundan kurtulan Grace ve kız kardeşi Faith, bu kez güçlü bir taht mücadelesinin ortasında kalır. Dört rakip aileyle karşı karşıya gelen ikili, hayatta kalabilmek için yeni bir mücadele vermek zorundadır.

  • Vizyon tarihi: 20 Mart 2026

  • Tür: Gerilim, Korku

  • Yönetmen: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

  • Oyuncular: Samara Weaving, Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar

Kardeşler Araştırma

Kardeşler Araştırma

Cem Gelinoğlu, Doğu Demirkol ve Güven Kıraç’ı bir araya getiren komedi filmi, farklı karakterlerin yaşadığı eğlenceli ve karmaşık olayları konu alıyor.

  • Vizyon tarihi: 20 Mart 2026

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Cem Gelinoğlu, Doğu Demirkol, Güven Kıraç

Şampiyon Keçi: Tüm Zamanların En İyisi

Şampiyon Keçi: Tüm Zamanların En İyisi

Büyük hayalleri olan küçük keçi Will, profesyonel roarball ligine katılma şansı yakalar. Dünyanın en güçlü hayvanlarının yer aldığı bu sert sporun içinde kendini kanıtlamak isteyen Will, takım arkadaşlarının önyargılarını aşmak zorundadır.

  • Vizyon tarihi: 20 Mart 2026

  • Tür: Aksiyon, Animasyon, Komedi

  • Yönetmen: Tyree Dillihay, Adam Rosette

  • Oyuncular: Caleb McLaughlin, Gabrielle Union, Jenifer Lewis

Kurtuluş Projesi

Kurtuluş Projesi

Dünyayı kurtarmak için görevlendirilen bir astronot, uzayda tek başına büyük bir sorumluluğun altına girer. İnsanlığın geleceğini belirleyecek görevde, zamanla yarışmak zorundadır.

  • Vizyon tarihi: 20 Mart 2026

  • Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Macera

  • Yönetmen: Phil Lord, Christopher Miller

  • Oyuncular: Ryan Gosling, Sandra Hüller, Milana Vayntrub

Dünyanın Durduğu An

Dünyanın Durduğu An

Oğlunun kaçırılmasıyla sarsılan Largo Winch, aynı anda iş ortağının gizemli ölümüyle karşı karşıya kalır. Bu iki olayın bağlantısını çözmeye çalışırken Kanada’dan Bangkok’a uzanan tehlikeli bir yolculuğa çıkar.

  • Vizyon tarihi: 20 Mart 2026

  • Tür: Aksiyon

  • Yönetmen: Olivier Masset-Depasse

  • Oyuncular: Tomer Sisley, James Franco, Clotilde Hesme

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
