Mısırlar Hazırsa Başlıyoruz! 16-22 Mart Haftası Vizyondaki En Dikkat Çeken Filmler

Ölümcül bir oyundan kurtulan Grace ve kız kardeşi Faith, bu kez güçlü bir taht mücadelesinin ortasında kalır. Dört rakip aileyle karşı karşıya gelen ikili, hayatta kalabilmek için yeni bir mücadele vermek zorundadır.

Vizyon tarihi: 20 Mart 2026

Tür: Gerilim, Korku

Yönetmen: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Oyuncular: Samara Weaving, Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar