Bilim İnsanları Açıkladı: Köpek Sahiplerinin Demans Riski Daha Düşük

Japonya’daki Tokyo Metropolitan Institute for Geriatrics and Gerontology tarafından yürütülen çalışma, 65 ile 84 yaş aralığında 11.194 kişi üzerinde gerçekleştirildi. Ortalama yaş 74,2 olarak kaydedildi. Katılımcıların %51,5’i kadınlardan oluşuyordu. Araştırma dört yıl boyunca devam etti ve katılımcıların yaşam alışkanlıkları ile beyin sağlığı düzenli olarak takip edildi.

Sonuçlar dikkat çekici. Köpek sahibi olan bireylerde demans gelişme riskinin yaklaşık %40 daha düşük olduğu belirlendi. Araştırma ekibinin başındaki Yu Taniguchi’ye göre köpek sahipliği, insanları doğal şekilde fiziksel aktiviteye yönlendiriyor. Köpek yürüyüşleri günlük hareket miktarını artırıyor, dışarı çıkma alışkanlığı kazandırıyor ve sosyal etkileşim fırsatlarını çoğaltıyor. Tüm bu faktörler ise bilişsel sağlığı korumada önemli rol oynuyor.