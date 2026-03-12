onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Köpek
Bilim İnsanları Açıkladı: Köpek Sahiplerinin Demans Riski Daha Düşük

Bilim İnsanları Açıkladı: Köpek Sahiplerinin Demans Riski Daha Düşük

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.03.2026 - 16:34

Evcil hayvanların insan sağlığı üzerindeki etkisi uzun zamandır araştırılıyor. Özellikle köpek sahipliğinin fiziksel ve psikolojik faydaları sık sık gündeme geliyor. Japonya’da yapılan yeni araştırma ise konuyu demans riski üzerinden ele aldı. Sonuçlar oldukça dikkat çekici görünüyor. Araştırmaya göre köpek sahibi olan yaşlı bireylerde demans gelişme ihtimali belirgin şekilde daha düşük.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Araştırmaya göre köpek sahipliği yaşlı bireylerde demans riskini ciddi şekilde düşürüyor.

Araştırmaya göre köpek sahipliği yaşlı bireylerde demans riskini ciddi şekilde düşürüyor.

Japonya’daki Tokyo Metropolitan Institute for Geriatrics and Gerontology tarafından yürütülen çalışma, 65 ile 84 yaş aralığında 11.194 kişi üzerinde gerçekleştirildi. Ortalama yaş 74,2 olarak kaydedildi. Katılımcıların %51,5’i kadınlardan oluşuyordu. Araştırma dört yıl boyunca devam etti ve katılımcıların yaşam alışkanlıkları ile beyin sağlığı düzenli olarak takip edildi.

Sonuçlar dikkat çekici. Köpek sahibi olan bireylerde demans gelişme riskinin yaklaşık %40 daha düşük olduğu belirlendi. Araştırma ekibinin başındaki Yu Taniguchi’ye göre köpek sahipliği, insanları doğal şekilde fiziksel aktiviteye yönlendiriyor. Köpek yürüyüşleri günlük hareket miktarını artırıyor, dışarı çıkma alışkanlığı kazandırıyor ve sosyal etkileşim fırsatlarını çoğaltıyor. Tüm bu faktörler ise bilişsel sağlığı korumada önemli rol oynuyor.

Demans riskini azaltan şey aslında köpeğin kendisi değil, hayat tarzını değiştirmesi olabilir.

Demans riskini azaltan şey aslında köpeğin kendisi değil, hayat tarzını değiştirmesi olabilir.

Araştırma ekibi katılımcıları farklı gruplara ayırdı. Mevcut köpek sahipleri, geçmişte köpek sahipliği deneyimi yaşayanlar ve hayatında hiç köpek bakmamış kişiler ayrı ayrı incelendi. Aynı zamanda gelir durumu, eğitim seviyesi, evlilik durumu, kronik hastalık geçmişi, sigara kullanımı, uyku süresi ve egzersiz alışkanlıkları gibi pek çok faktör hesaba katıldı.

Elde edilen veriler köpek yürüyüşlerinin sosyal etkileşimi artırdığını da gösteriyor. Parkta yapılan yürüyüşler, diğer köpek sahipleriyle sohbetler ve düzenli açık hava aktivitesi zihinsel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratıyor. İlginç olan nokta ise kedi sahipliğinin aynı etkiyi göstermemesi. Araştırmacılar, kedi sahiplerinin genellikle dışarı çıkma ve yürüyüş alışkanlığı edinmemesi nedeniyle sosyal etkileşimin daha sınırlı kaldığını belirtiyor.

Demans günümüzde dünya genelinde hızla artan sağlık sorunları arasında yer alıyor. Dünya çapında 55 milyondan fazla kişi demans ile yaşıyor. Her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vaka ortaya çıkıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın