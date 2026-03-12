Bilim İnsanları Açıkladı: Köpek Sahiplerinin Demans Riski Daha Düşük
Evcil hayvanların insan sağlığı üzerindeki etkisi uzun zamandır araştırılıyor. Özellikle köpek sahipliğinin fiziksel ve psikolojik faydaları sık sık gündeme geliyor. Japonya’da yapılan yeni araştırma ise konuyu demans riski üzerinden ele aldı. Sonuçlar oldukça dikkat çekici görünüyor. Araştırmaya göre köpek sahibi olan yaşlı bireylerde demans gelişme ihtimali belirgin şekilde daha düşük.
Araştırmaya göre köpek sahipliği yaşlı bireylerde demans riskini ciddi şekilde düşürüyor.
Demans riskini azaltan şey aslında köpeğin kendisi değil, hayat tarzını değiştirmesi olabilir.
