Kıbrıslılara Özgü Bu Kelimelerin Anlamlarını Bilebilecek misin?

12.03.2026 - 17:20

Kıbrıs’ın kendine has şivesi bazen bir sevgi sözcüğünün bazen de sert bir bedduanın içinde gizlendiği eşsiz bir dünya. Bu testle Akdeniz’in sıcaklığını taşıyan o meşhur kelimelerin gerçek anlamlarını ne kadar bildiğini ölçeceğiz! Bakalım bir 'Gıbrıslı' kadar ayık mısın, yoksa adada yolu kaybolmuş bir turist mi?

1. Kolaydan başlayalım: "Bana bi' bidda badadez ver" derseniz önünüze neli bir yemek gelmesini beklersiniz?

2. "Gabira" kahvaltıda neyin yanında iyi gider?

3. Kıbrıslı yaşlı biri size "Angonim" diye hitap ettiyse ne demek istemiştir?

4. Gılappa atmak/basmak ne demektir?

5. Size "zibilleri çıkar" denirse sizden ne yapmanız bekleniyordur?

6. Birisiyle "zeflemek" Kıbrıs'ta ne anlama gelir?

7. "Dün yokuştan aşağı cirilendim" diyen biri ne yaşamıştır?

8. Kıbrıslı biri bir şey için "beytambal galsın" diyorsa...

Turistsin be annem!

Kıbrıs senin için sadece deniz ve tatilden ibaret bir ada gibi, dile daha çok yolun var. Kelimeler sana çok yabancı, oraya gittiğinde biri sana 'bullim' derse küfür ettiğini zannetme sakın aman ha! Kelimeleri kapabilmen için sana en az bir haftalık dolu dolu Kıbrıs gezisi tavsiye ediyoruz.

"Napan be gardaş?" seviyesindesin!

Kıbrıs kültürüne dair bir kulak dolgunluğun var ama henüz tam olarak 'içeriden' sayılmazsın. Bazı kelimeleri doğru tahmin ettin, Kıbrıs'a seyahat planlayıp gezersen daha çok şey öğrenebilirsin. Bundan çok keyif alacağın kesin!

Eskiden beri buralısın sanki!

Belli ki adanın tozunu yutmuşsun ya da insanıyla iki çift laf edip kahvesini içmişsin. Cirilenmeden yokuşları iniyor, zefleyenlere pabuç bırakmıyorsun. Kısacası Kıbrıs'ın o kendine has neşesini ve sertliğini çoktan çözmüşsün. Bizce senin Kıbrısın gelmiş, yakın zamanda bir gezi planla kendine!

Safkan Kıbrıslı!

Maşallah be guzum, sen direkt Kıbrıs'ın bağrından kopup gelmişsin! Sen bu adanın hem dilini hem de ruhunu en ince ayrıntısına kadar ciğerine çekmişsin. Belki de gerçekten Kıbrıslısın ve kendi bilgi seviyeni ölçmek için çözdün bu testi, o da olabilir. Tek bir şeyden eminiz: Şu an Kıbrıs'ta olsan çok mutlu olurdun!

Kıbrıs'ı The Arkın Colony Hotel misafirperverliğiyle tanıyın!

Girne şehir merkezinin ortasında bulunan The Arkın Colony Hotel, Kuzey Kıbrıs'ın dağları ve Akdeniz'in uçsuz bucaksız maviliğinin arasında yer alıyor. Mimari olarak adanın geçmişinin kolonyal stilini, Osmanlı döneminin ihtişamı ile harmanlayan The Arkın Colony Hotel, huzurlu atmosferi ile muhteşem bir Kıbrıs deneyimi yaşatacak!

