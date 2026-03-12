Maşallah be guzum, sen direkt Kıbrıs'ın bağrından kopup gelmişsin! Sen bu adanın hem dilini hem de ruhunu en ince ayrıntısına kadar ciğerine çekmişsin. Belki de gerçekten Kıbrıslısın ve kendi bilgi seviyeni ölçmek için çözdün bu testi, o da olabilir. Tek bir şeyden eminiz: Şu an Kıbrıs'ta olsan çok mutlu olurdun!