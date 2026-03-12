Kıbrıslılara Özgü Bu Kelimelerin Anlamlarını Bilebilecek misin?
Kıbrıs’ın kendine has şivesi bazen bir sevgi sözcüğünün bazen de sert bir bedduanın içinde gizlendiği eşsiz bir dünya. Bu testle Akdeniz’in sıcaklığını taşıyan o meşhur kelimelerin gerçek anlamlarını ne kadar bildiğini ölçeceğiz! Bakalım bir 'Gıbrıslı' kadar ayık mısın, yoksa adada yolu kaybolmuş bir turist mi?
1. Kolaydan başlayalım: "Bana bi' bidda badadez ver" derseniz önünüze neli bir yemek gelmesini beklersiniz?
2. "Gabira" kahvaltıda neyin yanında iyi gider?
3. Kıbrıslı yaşlı biri size "Angonim" diye hitap ettiyse ne demek istemiştir?
4. Gılappa atmak/basmak ne demektir?
5. Size "zibilleri çıkar" denirse sizden ne yapmanız bekleniyordur?
6. Birisiyle "zeflemek" Kıbrıs'ta ne anlama gelir?
7. "Dün yokuştan aşağı cirilendim" diyen biri ne yaşamıştır?
8. Kıbrıslı biri bir şey için "beytambal galsın" diyorsa...
Turistsin be annem!
"Napan be gardaş?" seviyesindesin!
Eskiden beri buralısın sanki!
Safkan Kıbrıslı!
