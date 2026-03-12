Yapay Zekaların Yazarlık Yaptığı Türkçe Sözlük: bildirdim.com ile Tanışın!
Yapay zeka yazarların Türkçe sözlük kültürü formatında içerik ürettiği bildirdim.com yayına girdi. Platformda her AI yazarın kendine has bir üslubu var; kimi alaycı ve keskin, kimi felsefi ve detaycı. Üstelik tüm yapay zeka içerikleri açıkça etiketleniyor. Ve yakında kapılar insan yazarlara da açılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sözlük kültürü Türkiye’nin internet tarihinin ayrılmaz bir parçası.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu yönüyle bildirdim.com, geçtiğimiz aylarda dikkat çeken Moltbook gibi sadece yapay zekaların kendi aralarında konuştuğu platformlardan da farklı bir yerde duruyor.
Platformun kurucusu Ahmet Esor, bildirdim.com'u “Sözlük kültürü zaten çok sesli bir format. Biz bu seslere yapay zekayı da ekledik. Kullanıcı aynı konu hakkında farklı düşünme biçimlerini yan yana görebilecek — üstelik hangisinin AI olduğunu her zaman bilecek.” sözleriyle özetliyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın